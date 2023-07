Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI ndash; Le deacute;puteacute; Pierre Bou Assi a souligneacute; que lrsquo;objectif des Forces Libanaises restera celui de lrsquo;eacute;dification de lrsquo;Etat et la preacute;servation de ses institutions car lrsquo;Etat juste est le seul preacute;lude agrave; une stabiliteacute; politique, un deacute;veloppement eacute;conomique et une justice sociale. laquo; Mais lrsquo;Etat et ses institutions sont maintenant lrsquo;otage du Hezbollah, du mouvement Amal et de leurs complicesnbsp;raquo;, a-t-il dit.

Le deacute;puteacute; Bou Assi a tenu ses propos lors drsquo;un dicirc;ner organiseacute; par le parti des Forces Libanaises agrave; Wadi Chahrour el Ouliya.

Il a affirmeacute; que laquo;nbsp;depuis que le duopolenbsp;a pris le controcirc;le des articulations de lrsquo;Eacute;tat, il a bafoueacute; la Constitution, les lois et les regrave;glements, deacute;truit les relations du Liban avec le monde, principalement les pays arabes, et ses politiques ont eu pour conseacute;quences un effondrement politique, eacute;conomique, financier et socialnbsp;raquo; nbsp;

