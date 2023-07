Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI ndash; Le deacute;puteacute; Pierre Bou Assi a souligneacute; que lrsquo;article 25 du Code de la monnaie et du creacute;dit stipule clairement qursquo;en cas de vide agrave; la tecirc;te de la Banque du Liban, le premier vice-gouverneur prend les fonctions du gouverneur, instituant ainsi la continuiteacute; du service de lrsquo;eacute;tablissement public. laquo;nbsp;Il srsquo;agit du devoir du premier vice-gouverneur et non un souhait des Forces Libanisesnbsp;raquo;, a-t-il dit.

Lors drsquo;un entretien accordeacute; agrave; la VDL, Le deacute;puteacute; Pierre Bou Assi a estimeacute; que laquo;nbsp;la demande des quatre vice-gouverneurs de la BDL au gouvernement de garantir 200 millions de dollars par mois pour seacute;curiser les salaires du secteur public repreacute;sente une confusion entre les affaires moneacute;taires et financiegrave;res. laquo;nbsp;Cela signifie, en pratique, continuer lrsquo;utilisation des reacute;serves obligatoires jusqu#39;agrave; leur assegrave;chementnbsp;raquo;, a-t-il dit, ajoutant qursquo;laquo;nbsp;il srsquo;agit lagrave; drsquo;un chantage similaire agrave; celui que nous avons subi dans el dossier de lrsquo;eacute;lectriciteacute;. laquo; Crsquo;eacute;tait ou vous approuvez ou crsquo;est lrsquo;obscuriteacute;. Ce qui a meneacute; agrave; une perte du Treacute;sor de 30 milliards de dollarsnbsp;raquo;