Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le ministre des Affaires étrangères, Abdallah Bou Habib, a reçu vendredi la secrétaire d’État adjointe pour les affaires du Proche Orient, Barbara Leaf en présence de l’ambassadrice des États-Unis, Dorothy Shea.

L’entretien a été axé sur les développements politiques et économiques au Liban et les mutations en cours dans la région, notamment les effets de l’accord irano-saoudien, la crise yéménite et la crise syrienne.

===============D.CH.