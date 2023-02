Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le ministre des Affaires étrangères, Abdallah Bou Habib, a rencontré mardi le coordinateur spécial adjoint des Nations unies pour le Liban et coordinateur des Nations unies pour les affaires humanitaires, Imran Reda, en présence des responsables du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), de l’UNICEF ( UNICEF), le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) et un représentant du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Liban.

La réunion a évoqué « l’étendue des destructions et des lourdes pertes subies par la Syrie à la suite du tremblement de terre dévastateur, et la nécessité pour la communauté internationale d’aider rapidement à soulager les personnes touchées et à atténuer l’impact de la catastrophe ».

Dans ce contexte, des points de vue ont été échangés sur les meilleurs moyens de coordonner et de coopérer pour aider les personnes touchées dans les régions syriennes.

Le ministre Bou Habib a également affirmé la volonté du Liban de fournir une assistance pour faciliter le travail des organisations internationales et le passage des convois de secours, d’une manière qui atténue les souffrances des blessés et des affligés en Syrie. Il a également exprimé l’espoir que cela garantira les approvisionnements indispensables pour limiter les répercussions du tremblement de terre dévastateur sur les régions syriennes sinistrées et leurs habitants.

Les deux parties ont également convenu de maintenir les lignes de communication ouvertes pour suivre le rythme des processus visant à fournir l’aide et le soutien nécessaires aux personnes touchées par le tremblement de terre.

