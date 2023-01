Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le ministre sortant des Affaires étrangère Abdallah Bou Habib a souligné “l’appréciation du Liban pour le rôle de la FINUL dans le maintien de la sécurité et de la stabilité dans le sud”. Il a appelé les Nations Unies à “condamner fermement les violations israéliennes continues de la souveraineté libanaise et de la résolution 1701 (2006) et à œuvrer pour les empêcher”.

M.Bou Habib a tenu ses propos lors de son entretien avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, et du commandant de la Finul Aroldo Lazzaro.

Lors de la rencontre, il a également été question de l’action rapide des autorités libanaises pour déterminer les responsabilités dans l’affaire d’Al-Aqibiya. Par ailleurs, les participants à la rencontre se sont félicités de l’accord sur la démarcation des frontières maritimes et la nécessité de s’appuyer dessus pour parvenir à la démarcation des frontières terrestres