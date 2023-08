Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI ndash; Le ministre sortant des affaires eacute;trangegrave;res, Abdallah Bou Habib a annonceacute; mardi qursquo;un accord a eacute;teacute; conclu entre le Liban et lrsquo;UNCHR portant sur la remise par ce dernier au Liban de toutes les donneacute;es relatives aux deacute;placeacute;s syriens se trouvant sur son territoire.

A lrsquo;issue drsquo;un entretien qursquo;il a eu avec une deacute;leacute;gation de lrsquo;UNHCR conduite par son secreacute;taire geacute;neacute;ral et chef du deacute;partement des affaires juridiques, Lance Bartholomeusz, le ministre sortant des Affaires eacute;trangegrave;res, Abdallah Bou Habib a annonceacute; que le Liban et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les reacute;fugieacute;s (UNHCR) sont parvenus agrave; un accord portant sur la remise des donneacute;es relatives agrave; tous les Syriens deacute;placeacute;s deacute;tenues par lrsquo;organisation internationale.laquo;nbsp;Cela est le reacute;sultat d#39;un long processus de neacute;gociation qui a commenceacute; il y a environ un an, lors d#39;une reacute;union preacute;sideacute;e par le Premier ministre, en ma preacute;sence, avec le Haut-Commissaire pour les reacute;fugieacute;s, Filipo Grandi, et au terme duquel il a eacute;teacute; convenu du deacute;veloppement de la coopeacute;ration entre le Liban et lrsquo;organisation onusiennenbsp;raquo;, a-t-il souligneacute;.

M.Bou Habib a estimeacute; que le Liban considegrave;re la remise des donneacute;es laquo;nbsp;un droit souverainnbsp;raquo; qui lrsquo;autorise agrave; connaicirc;tre l#39;identiteacute; des personnes preacute;sentes sur son territoire, affirmant que laquo;nbsp;cet accord sert les inteacute;recirc;ts des deux parties, les Libanais et l#39;ONU, ainsi que les pays donateurs dans le sens drsquo;empecirc;cher toute exploitation illeacute;gales des donations internationalesnbsp;par certains individus au deacute;triment drsquo;autres qui sont plus dans le besoinnbsp;raquo;