Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le vice-président de la Chambre, Elias Bou Saab, en visite à Washington, a tenu une réunion jeudi dans le bureau exécutif de la Maison blanche avec le conseiller de la Sécurité nationale Jik Sullivan, en présence notamment du coordonnateur présidentiel pour la sécurité énergétique, Amos Hochstein.

La réunion a été axée sur la finalisation du tracé des frontières et la période suivante, en ce qui concerne ce que pourrait réaliser le Liban en matière de rétablissement financier et économique, dans le cadre de la lutte contre la corruption et l’approbation des lois à ce propos.

Les discussions ont abordé la présidentielle et la formation du gouvernement qui accompagne le processus de sauvetage et la récupération de la confiance de la communauté internationale.

Les protagonistes ont également discuté de l’accord avec le FMI.

==============D.CH.