ANI – Le ministre sortant de l’Industrie, Georges Bouchikian, a indiqué samedi que « la confiance dans l’industrie nationale augmente au Liban et à l’étranger », ajoutant que ce secteur est en croissance constante avec l’emploi et les investissements, la créativité, l’excellence, la diversité et l’innovation”.

Le ministre a tenu sa déclaration lors de sa visite à la « LPPG Printing Corporation » et l’usine « Intercasa » de fabrication de meubles et d’ameublement à Jadra dans le Mont-Liban.

Il a réaffirmé que “la production locale est fortement concurrentielle sur les marchés mondiaux et est admirée par les acheteurs et les consommateurs ».

