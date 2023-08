Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI ndash; Le bureau de presse du Premier ministre sortant, Najib Mikati, a indiqueacute; que laquo;nbsp;le quotidien An-Nahar a rapporteacute; aujourdrsquo;hui mardi que le preacute;sident du Parlement, Nabih Berri, M. Mikati et le commandant en chef de l#39;armeacute;e ont demandeacute; le transfert en toute seacute;curiteacute; de l#39;ancien gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salameacute;, agrave; Chypre et de lagrave; vers un pays tiers, et que l#39;acceptation du retour des Syriens de Chypre srsquo;inscrit dans le cadre de cette coordinationnbsp;raquo;. Le bureau de presse de M. Mikati a indiqueacute; que laquo;nbsp;cette nouvelle est totalement fausse et nous regrettons qursquo;An-Nahar, dont nous appreacute;cions et respectons le professionnalisme, srsquo;appuie sur une rumeur nbsp;(comme le dit le texte litteacute;ral de lrsquo;information) pour diffuser des informations fabriqueacute;esnbsp;raquo;.

nbsp;

nbsp;

=========N.A.