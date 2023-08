Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le calme regrave;gne dans le camp de Aiuml;n al-Heloueacute;, apregrave;s la mise en oeuvre du cessez-le-feu, qui a eacute;teacute; sous lrsquo;eacute;gide du comiteacute; d#39;action conjoint palestinien, qui est entreacute; dans le camp hier mardi dans lrsquo;apregrave;s-midi. Il y a eu quelques tirs intermittents et des bombardements qui ont eacute;teacute; entendus dans la nuit du mardi agrave; mercredi.

Le commandement de la seacute;curiteacute; nationale avait donneacute; ses instructions pour arrecirc;ter les tirs et les enquecirc;tes se poursuivent pour remettre les auteurs de lrsquo;assassinat de Al-Armoushi.

Les affrontements, qui ont eacute;clateacute; samedi soir, ont fait dix morts et plus de soixante blesseacute;s, causeacute; de graves dommages aux biens et aux infrastructures agrave; l#39;inteacute;rieur du camp et deacute;placeacute; des dizaines de familles.

nbsp;

nbsp;

=========N.A.