Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Un calme preacute;caire regrave;gne dans le camp de Aiuml;n el-Helweacute;, interrompu par des tirs intermittents qui se sont poursuivies de la nuit jusqu#39;aux petites heures du matin et dont lrsquo;intensiteacute; a parfois augmenteacute; et diminueacute; agrave; d#39;autres moments, et apregrave;s l#39;eacute;chec de tous les contacts et des efforts des forces palestiniennes et libanaises en faveur drsquo;un cessez-le-feu.

Le deacute;puteacute; Oussama Saad tient une reacute;union dans son bureau lundi dans lrsquo;avant midi avec des repreacute;sentants des forces palestiniennes et des partis libanais pour discuter des moyens d#39;arrecirc;ter les combats dans le camp et de ramener la situation agrave; la normale.

