ANI -nbsp;Un calme preacute;caire regrave;gne dans le camp de reacute;fugieacute;s palestiniens d#39;Ain al-Hilweh apregrave;s l#39;arrecirc;t des affrontements entre le mouvement Fatah et les groupes islamistes gracirc;ce aux efforts intensifs et aux communications meneacute;es par les dirigeants libanais et palestiniens, pour qu#39;un cessez-le-feu soit eacute;tabli afin de reacute;tablir la stabiliteacute; agrave; l#39;inteacute;rieur du camp.

Les affrontements entre les deux parties ontnbsp;fait 20 blesseacute;s. Trois obus ont eacute;galement eacute;teacute; enregistreacute;s.nbsp;La circulation a eacute;teacute; coupeacute;e sur les autoroutes de Saiuml;da et Ghaziyeh , et deacute;tourneacute;e vers la route maritime en raison de balles perdues.

