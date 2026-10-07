Château de Mseilha 🏰 Forteresse Croisée de Batroun | Liban-Nord
🏰 Le Château de Mseilha, trônant sur son pic rocheux, contrôle depuis des siècles la vallée du Nahr el-Jaouz, près de Batroun.
📜 Sa première mention remonte à 1106, attribuée à Guillaume de Farabel, connétable de Tripoli.
⚔️ Au 13e siècle, les Mamelouks reprennent le contrôle du château, avant que les Ottomans ne s'en emparent à leur tour au 16e siècle.
🏛️ Sa structure actuelle a été remaniée vers 1624 par l'Émir Fakhr-al-Din II, durant sa révolte contre la Sublime Porte ottomane.
🎯 Le château garde des éléments typiques de l'époque des Croisades, comme ses étroites fentes de tir.
🪜 Construit sur deux niveaux, on y accède aujourd'hui par une petite rampe menant à sa cour intérieure.
🗺️ Ce verrou stratégique permettait de surveiller le passage entre le Nord du Liban, Tripoli et Batroun, jusqu'à Byblos et Beyrouth.
📍 Vallée du Nahr el-Jaouz, Batroun
Château de Mseilha 🏰 Forteresse Croisée de Batroun | Liban-Nord
Château de Mseilha 🏰 Forteresse Croisée de Batroun | Liban-Nord 🏰 Le Château de Mseilha, trônant sur son pic rocheux, contrôle depuis des siècles la vallée du Nahr el-Jaouz, près de Batroun. 📜 Sa première…
Château de Mseilha 🏰 Forteresse Croisée de Batroun | Liban-Nord
Commentaires