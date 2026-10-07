11

Lire l'article Stop

Château de Mseilha 🏰 Forteresse Croisée de Batroun | Liban-Nord



🏰 Le Château de Mseilha, trônant sur son pic rocheux, contrôle depuis des siècles la vallée du Nahr el-Jaouz, près de Batroun.



📜 Sa première mention remonte à 1106, attribuée à Guillaume de Farabel, connétable de Tripoli.



⚔️ Au 13e siècle, les Mamelouks reprennent le contrôle du château, avant que les Ottomans ne s'en emparent à leur tour au 16e siècle.



🏛️ Sa structure actuelle a été remaniée vers 1624 par l'Émir Fakhr-al-Din II, durant sa révolte contre la Sublime Porte ottomane.



🎯 Le château garde des éléments typiques de l'époque des Croisades, comme ses étroites fentes de tir.



🪜 Construit sur deux niveaux, on y accède aujourd'hui par une petite rampe menant à sa cour intérieure.



🗺️ Ce verrou stratégique permettait de surveiller le passage entre le Nord du Liban, Tripoli et Batroun, jusqu'à Byblos et Beyrouth.



📍 Vallée du Nahr el-Jaouz, Batroun

Voir la video originale sur YouTube

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews