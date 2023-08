Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI -nbsp;Le geacute;ant agrave; la pomme a enregistreacute; un nouveau repli de son chiffre drsquo;affaires, le troisiegrave;me drsquo;affileacute;e, marqueacute; par une deacute;ceacute;leacute;ration des ventes drsquo;iPhone.

Nouvelle deacute;ception pour la marque agrave; la pomme. Apple a enregistreacute; un nouveau repli de son chiffre drsquo;affaires au cours du troisiegrave;me trimestre de son exercice comptable deacute;caleacute;. Estimeacute; agrave; -1,4 %, il srsquo;agit du troisiegrave;me repli drsquo;affileacute;e pour lrsquo;enseigne. Drsquo;apregrave;s une annonce faite par lrsquo;entreprise ce jeudi, le repli est eacute;galement marqueacute; par une deacute;ceacute;leacute;ration des ventes drsquo;iPhone, a annonceacute; le groupe jeudi.

Le reacute;sultat net et les revenus trimestriels ressortent respectivement agrave; 19,9 milliards de dollars (+ 2,3 %) et 81,8 milliards, a indiqueacute; Apple dans un communiqueacute;. Des performances au-dessus des attentes des analystes.

Les ventes drsquo;iPhone en recul

Locomotive du groupe depuis plus drsquo;une deacute;cennie, lrsquo;iPhone a souffert ce trimestre, avec des ventes en recul (-2,4 %) plus marqueacute; que ne le preacute;voyait le marcheacute;. De mecirc;me, les ventes de Mac et drsquo;iPad ont reculeacute; agrave; respectivement -7 % et -20 %. laquo; Nous avons deacute;clineacute; aux Eacute;tats-Unis parce que le marcheacute; des smartphones se replie depuis plusieurs trimestres raquo;, a expliqueacute; le directeur financier, Luca Maestri, lors de la confeacute;rence de presse de preacute;sentation des reacute;sultats.

laquo; Il devient de plus en plus difficile drsquo;inciter les clients agrave; remplacer leurs appareils aussi freacute;quemment raquo; que par le passeacute;, compte tenu de leur prix et drsquo;une conjoncture moins porteuse, a avanceacute; Jeremy Goldman, drsquo;Insider Intelligence. Malgreacute; ce coup dur, le directeur financier a indiqueacute; que le groupe srsquo;attendait, au quatriegrave;me trimestre (de deacute;but juillet agrave; deacute;but octobre), agrave; des reacute;sultats laquo; similaires raquo; agrave; ceux des trois mois preacute;ceacute;dents.

laquo; Nous nous attendons agrave; ce que lrsquo;iPhone et les services acceacute;legrave;rent raquo; sur le trimestre, a annonceacute; Luca Maestri, tandis que Mac et iPad devraient connaicirc;tre un recul agrave; deux chiffres.

Les ventes de Mac et drsquo;iPad devraient pacirc;tir drsquo;un effet de comparaison deacute;favorable, car au quatriegrave;me trimestre comptable 2022, le groupe avait pu rattraper des retards de production lieacute;s agrave; la fermeture de sites au printemps, pour cause de cas de coronavirus.

Lrsquo;activiteacute; services drsquo;Apple a toujours la cocirc;te

Ce deacute;crochage est partiellement compenseacute; par lrsquo;activiteacute; services, qui comprend la boutique drsquo;applications App Store, la plateforme de streaming Apple Music ou les services de stockage de donneacute;es agrave; distance (cloud). Cette branche du groupe de Cupertino (Californie) pegrave;se deacute;sormais plus du quart (26 %) du chiffre drsquo;affaires de lrsquo;entreprise, qui eacute;tait, agrave; lrsquo;origine, entiegrave;rement axeacute;e sur ses eacute;quipements informatiques et connecteacute;s, de lrsquo;Apple II agrave; lrsquo;iPhone.

Le geacute;ant ameacute;ricain agrave; la pomme compte deacute;sormais plus drsquo;un milliard drsquo;abonnements agrave; ses diffeacute;rents services, a preacute;ciseacute; son directeur geacute;neacute;ral,nbsp;Tim Cook, citeacute; dans le communiqueacute;, en hausse de 150 millions sur les 12 derniers mois.

laquo; Les reacute;sultats drsquo;Apple illustrent lrsquo;eacute;volution strateacute;gique vers les services, qui deviennent un eacute;leacute;ment essentiel raquo;, a commenteacute; Jeremy Goldman, analyste drsquo;Insider Intelligence, soulignant que cette activiteacute; eacute;tait laquo; nettement plus profitable que les produits physiques sur lequel il a bacirc;ti sa reacute;putation. raquo; Autre segment en croissance, les produits connecteacute;s, dont la croissance atteint 2,4 % sur un an.

Sur le plan geacute;ographique, Apple a vu ses ventes en Chine acceacute;leacute;rer de 7,9 % sur un an, alors qursquo;elles srsquo;eacute;taient contracteacute;es au trimestre preacute;ceacute;dent. Mais le chiffre drsquo;affaires a baisseacute; dans le reste de lrsquo;Asie et aux Eacute;tats-Unis, tandis que lrsquo;Europe tirait son eacute;pingle du jeu.

Dans les eacute;changes eacute;lectroniques posteacute;rieurs agrave; la clocirc;ture de la Bourse de New York, lrsquo;action drsquo;Apple eacute;tait en baisse de plus de 2 %. Apple a vu son taux de marge brute augmenter sensiblement, agrave; 44,5 % contre 43,2 % et srsquo;attend agrave; la voir se situer entre 44 et 45 % au trimestre en cours, un niveau historiquement eacute;leveacute;, a mis en avant Luca Maestri.

nbsp;

AFP