ANI – (AFP) -nbsp;Trente-trois personnes sont mortes et 18 sont porteacute;es disparues apregrave;s les pluies les plus intenses jamais enregistreacute;es agrave; Peacute;kin, ont deacute;clareacute; les autoriteacute;s mercredi. Des dizaines de personnes ont eacute;galement trouveacute; la mort dans les inondations qui ont frappeacute; le nord de la Chine.nbsp;Vendredi, Peacute;kin avait deacute;clareacute; que les catastrophes naturelles avaient fait 147 morts ou disparus en juillet.

La capitale chinoise a eacute;teacute; frappeacute;e par des pluies record ces derniegrave;res semaines. Les autoriteacute;s ont deacute;clareacute; mercredi que 33 personnes avaient trouveacute; la mort dans les reacute;centes intempeacute;ries agrave; Peacute;kin, principalement en raison des inondations et de l#39;effondrement de bacirc;timents. Le bilan officiel a presque tripleacute; depuis mardi dernier.nbsp;

quot;Je voudrais exprimer mes profondes condoleacute;ances pour ceux qui sont morts dans l#39;exercice de leurs fonctions et aux malheureuses victimesquot;, a deacute;clareacute; Xia Linmao, vice-maire de Peacute;kin, lors d#39;une confeacute;rence de presse, retransmise par la teacute;leacute;vision publique CCTV. nbsp;Dans la province voisine de Hebei, 15 personnes sont mortes et 22 sont porteacute;es disparues. Dans le nord-est du pays, agrave; Jilin, 14 personnes sont mortes et une autre eacute;tait porteacute;e disparue dimanche.

quot;J#39;ai encore peur lorsque je me souviens des reacute;centes inondationsquot;, a deacute;clareacute; Zheng Xiaokang, un officier de police du village de Jiangxi (sud-est), agrave; l#39;agence de presse gouvernementale Chine nouvelle. Des millions de personnes ont eacute;teacute; frappeacute;es par des pheacute;nomegrave;nes meacute;teacute;orologiques extrecirc;mes et des vagues de chaleur prolongeacute;es dans le monde entier au cours des derniegrave;res semaines, des eacute;veacute;nements qui, selon les scientifiques, sont exacerbeacute;s par le changement climatique.

