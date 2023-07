Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – (AFP) -nbsp;Cinq drones ukrainiens ont eacute;teacute; neutraliseacute;s mardi pregrave;s de Moscou et dans sa reacute;gion, la Russie deacute;nonccedil;ant un quot;acte terroristequot; du reacute;gime de Kiev qui a perturbeacute; le fonctionnement d#39;un aeacute;roport international.

Cette annonce intervient sur fond de la contre-offensive ukrainienne lanceacute;e deacute;but juin pour reprendre aux forces russes les territoires conquis en Ukraine depuis le deacute;but de l#39;opeacute;ration militaire russe il y a plus de seize mois. quot;Ce matin, on a empecirc;cheacute; une tentative du reacute;gime de Kiev de commettre un acte terroriste avec cinq dronesquot; visant des sites dans la reacute;gion de Moscou et agrave; l#39;extreacute;miteacute; de la capitale russe, a annonceacute; le ministegrave;re russe de la Deacute;fense dans un communiqueacute;.

Quatre drones ont eacute;teacute; deacute;truits par la deacute;fense antiaeacute;rienne pregrave;s de la capitale et le cinquiegrave;me a eacute;teacute; neutraliseacute; par des quot;moyens de guerre eacute;lectroniquequot;, avant de s#39;eacute;craser dans la reacute;gion de Moscou, selon la mecirc;me source. L#39;attaque n#39;a fait de victimes ni de deacute;gacirc;ts, a souligneacute; le ministegrave;re. quot;Toutes les attaques ont eacute;teacute; repousseacute;es par la deacute;fense antiaeacute;rienne, tous les drones deacute;tecteacute;s ont eacute;teacute; neutraliseacute;squot;, s#39;est feacute;liciteacute; sur Telegram le maire de Moscou, Sergueiuml; Sobianine.

Selon les services de secours citeacute;s par l#39;agence de presse publique RIA Novosti, l#39;un des drones a eacute;teacute; neutraliseacute; pregrave;s de Koubinka, situeacute;e agrave; une quarantaine de kilomegrave;tres de l#39;aeacute;roport international de Vnoukovo dont le fonctionnement a eacute;teacute; perturbeacute; pendant trois heures en raison de l#39;attaque.

L#39;aeacute;roport de Vnoukovo, ougrave; plusieurs vols ont eacute;teacute; redirigeacute;s vers d#39;autres aeacute;roports dans la matineacute;e, a quot;repris son travailquot; agrave; 05H00 GMT, selon l#39;Agence russe de transport aeacute;rien (Rosaviatsia). Selon l#39;agence officielle russe TASS, la deacute;fense antiaeacute;rienne russe a eacute;galement abattu un drone dans la reacute;gion de Kalouga, au sud-ouest de Moscou.

Apregrave;s l#39;attaque, la diplomatie russe a deacute;nonceacute; un quot;acte terroristequot; de Kiev. quot;Une tentative du reacute;gime de Kiev d#39;attaquer une zone ougrave; sont situeacute;s des sites d#39;infrastructure civile, y compris un aeacute;roport qui accueille, agrave; propos, des vols internationaux, c#39;est un nouvel acte terroristequot;, a deacute;clareacute; sur Telegram la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.

Les Occidentaux pointeacute;s du doigt

Compte tenu que le preacute;sident ukrainien Volodymyr quot;Zelensky commet ces actes terroristes agrave; l#39;aide des armes livreacute;es par l#39;Occident ou acheteacute;es avec du financement occidental, il s#39;agit du terrorisme internationalquot;, a-t-elle affirmeacute;.

quot;La communauteacute; internationale doit reacute;aliser que les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France — membres permanents du Conseil de seacute;curiteacute; de l#39;ONU — sont en train de financer un reacute;gime terroristequot;, a ajouteacute; Mme Zakharova. Moscou et sa reacute;gion, situeacute;es agrave; plus de 500 km de la frontiegrave;re ukrainienne, n#39;ont eacute;teacute; que rarement viseacute;es par des attaques de drone depuis le deacute;but de l#39;offensive en Ukraine en feacute;vrier 2022, mecirc;me si ce type d#39;attaque s#39;est multiplieacute; ailleurs en Russie.

Le 21 juin, la Russie avait annonceacute; avoir neutraliseacute; trois drones dans la reacute;gion de sa capitale, dont deux pregrave;s d#39;une base militaire, accusant Kiev d#39;ecirc;tre derriegrave;re cette attaque. Deacute;but mai, deux drones avaient viseacute; le Kremlin agrave; Moscou, et d#39;autres appareils avaient toucheacute; des immeubles de la capitale russe agrave; la fin du mecirc;me mois.

Sur le front, l#39;Ukraine a revendiqueacute; lundi avoir repris 37 km2 dans l#39;est et le sud apregrave;s une semaine quot;difficilequot; dans le cadre de sa contre-offensive, tout en rapportant que les troupes russes eacute;taient elles aussi agrave; l#39;attaque sur d#39;autres secteurs du front. Les forces ukrainiennes ont lanceacute; deacute;but juin une opeacute;ration d#39;envergure destineacute;e agrave; reprendre les territoires occupeacute;s par la Russie, mais les gains restent pour le moment limiteacute;s du fait d#39;une puissante deacute;fense russe et d#39;un manque d#39;aviation et de munitions d#39;artillerie.

nbsp;

======N.A.nbsp;