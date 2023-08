Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – (AFP) -nbsp;Les forces israeacute;liennes ont tueacute; dans la nuit de lundi agrave; mardi deux Palestiniens dont l#39;un est adolescent lors d#39;un raid dans la ville de Jeacute;richo en Cisjordanie occupeacute;e, a annonceacute; le ministegrave;re palestinien de la Santeacute;.

quot;Qusay Omar Suleiman Al-Walaji (16 ans) et Mohammed Ribhi Njoom (25 ans) sont morts apregrave;s avoir reccedil;u une balle dans la poitrine par les soldats de l#39;occupation (Israeuml;l) lors de l#39;agression sur Jeacute;richo agrave; l#39;aube aujourd#39;huiquot;, a indiqueacute; le ministegrave;re de la santeacute;.

L#39;armeacute;e israeacute;lienne a pour sa part indiqueacute; que lors d#39;une quot;activiteacute; antiterroristequot; nocturne dans le camp de reacute;fugieacute;s palestiniens d#39;Aqabat Jaber, pregrave;s de Jeacute;richo, des suspects avaient ouvert le feu sur les forces israeacute;liennes quot;qui ont riposteacute; par des tirs agrave; balles reacute;ellesquot;.

Israeuml;l occupe la Cisjordanie depuis 1967 et ses soldats font reacute;guliegrave;rement des incursions dans les localiteacute;s ougrave; vivent des Palestiniens.

Hors Jeacute;rusalem-Est occupeacute;e et annexeacute;e, pregrave;s de trois millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie occupeacute;e. Environ 490.000 Israeacute;liens y habitent aussi dans des colonies consideacute;reacute;es par l#39;ONU comme illeacute;gales au regard du droit international.

Ces nouveaux deacute;cegrave;s surviennent sur fond de flambeacute;e de violences lieacute;es au conflit israeacute;lo-palestinien.

Depuis le deacute;but de l#39;anneacute;e, au moins 216 Palestiniens, 28 Israeacute;liens, une Ukrainienne et un Italien ont eacute;teacute; tueacute;s dans les violences lieacute;es au conflit israeacute;lo-palestinien, selon un deacute;compte de l#39;AFP eacute;tabli agrave; partir de sources officielles israeacute;liennes et palestiniennes.

Ces statistiques incluent, cocirc;teacute; palestinien, des combattants et des civils parmi lesquels des mineurs, et cocirc;teacute; israeacute;lien, en majoriteacute; des civils parmi lesquels des mineurs, et trois membres de la minoriteacute; arabe.

