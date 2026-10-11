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Citadelle de Hasbaya 🦁 Le Palais des Émirs Chéhab | Liban-Sud



🏰 Au pied du Mont Hermon, la citadelle de Hasbaya mêle architecture croisée, arabe et même italienne.



🗺️ Capitale du Wadi el Taym, la petite ville de Hasbaya s'étend au pied de sa forteresse, dans le Liban-Sud.



⚔️ Bâtie sur les bases d'un château croisé du 11e siècle, la citadelle garde des murs épais de plus d'un mètre cinquante.



🦁 Conquise par les Émirs Chéhab en 1170, sa porte d'entrée affiche encore leurs emblèmes : deux lions sculptés.



🏛️ Transformée en palais, elle comptera jusqu'à 65 chambres réparties sur plusieurs niveaux, dont trois souterrains.



⚫⚪ L'épouse de l'Émir Bachir Chéhab II y fera aménager un Diwan orné de pierres noires et blanches alternées.



☠️ La légende noire du château raconte que les têtes des prisonniers auraient été enterrées dans ses cachots, aujourd'hui inaccessibles.



📍 Hasbaya, Liban-Sud

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