11 octobre 2026
Espace lecteur
Français
▶ VidéosRSS
Actualité, Information, Analyses, découverte du Patrimoine et de la Culture Libanaise, tout cela est possible sur Libnanews, le Média Citoyen du Liban
Toutes nos rubriques

Actualité · Vidéos

Citadelle de Hasbaya 🦁 Le Palais des Émirs Chéhab | Liban-Sud

· 1 min de lecture · 26 vues

Citadelle de Hasbaya 🦁 Le Palais des Émirs Chéhab | Liban-Sud 🏰 Au pied du Mont Hermon, la citadelle de Hasbaya mêle architecture croisée, arabe et même italienne. 🗺️ Capitale du Wadi el Taym, la…

Se connecter pour enregistrer
Traduction disponible enAnglaisArabeAllemandEspagnolItalienPortugaisRusseChinois

Citadelle de Hasbaya 🦁 Le Palais des Émirs Chéhab | Liban-Sud

🏰 Au pied du Mont Hermon, la citadelle de Hasbaya mêle architecture croisée, arabe et même italienne.

🗺️ Capitale du Wadi el Taym, la petite ville de Hasbaya s'étend au pied de sa forteresse, dans le Liban-Sud.

⚔️ Bâtie sur les bases d'un château croisé du 11e siècle, la citadelle garde des murs épais de plus d'un mètre cinquante.

🦁 Conquise par les Émirs Chéhab en 1170, sa porte d'entrée affiche encore leurs emblèmes : deux lions sculptés.

🏛️ Transformée en palais, elle comptera jusqu'à 65 chambres réparties sur plusieurs niveaux, dont trois souterrains.

⚫⚪ L'épouse de l'Émir Bachir Chéhab II y fera aménager un Diwan orné de pierres noires et blanches alternées.

☠️ La légende noire du château raconte que les têtes des prisonniers auraient été enterrées dans ses cachots, aujourd'hui inaccessibles.

📍 Hasbaya, Liban-Sud

Voir la video originale sur YouTube

· · · · · · · ·

Newsdesk Libnanews

Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

Tous ses articles →

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *