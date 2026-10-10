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Citadelle de Rachaya 🏰 La Citadelle de l'Indépendance | Liban



🏰 La citadelle de Rachaya, au pied du Mont Hermon, porte un nom que les Libanais n'oublient pas : la citadelle de l'indépendance.



⚔️ Ses origines remontent à l'Antiquité. Les Croisés y bâtiront une tour sur d'anciennes fondations romaines, pour se défendre contre les armées arabes.



🏛️ Dans sa configuration actuelle, la citadelle fut un palais construit par les Émirs Chéhab au 18e siècle, à 1400 mètres d'altitude.



⚡ En 1925, sa position stratégique au pied du Mont Hermon en fera le théâtre de violents combats durant la Grande Révolte Druze.



🔒 Mais c'est en 1943 qu'elle entrera dans l'Histoire : elle servira de prison aux dirigeants libanais qui venaient de proclamer l'indépendance.



👤 Parmi les prisonniers, Béchara el Khoury, futur premier président de la République, et Riad el Solh, président du Conseil.



🇱🇧 Après onze jours de captivité et d'importantes manifestations populaires, la France accordera l'indépendance au Liban, le 22 novembre 1943.



📍 Rachaya, Békaa-Ouest

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