ANI -nbsp;Lrsquo;Agence de Presse Saoudienne (SPA) preacute;sente sa publication culturelle intituleacute;e quot;Civilisation authentique et patrimoine unique deacute;voileacute;s par le ministegrave;re de la Culture.

Le Royaume d#39;Arabie Saoudite regorge d#39;eacute;leacute;ments culturels authentiques que reacute;vegrave;lent les coutumes communautaires, la richesse du patrimoine et des traditions et les treacute;sors culturels disseacute;mineacute;s agrave; travers le pays.

Un deacute;cret royal a eacute;teacute; publieacute; portant creacute;ation du ministegrave;re de la Culture indeacute;pendamment du ministegrave;re de l#39;Information le 2 juin 2018. Son Altesse le Prince Badr bin Abdullah bin Farhan Al Saud a assumeacute; le portefeuille du nouveau ministegrave;re. Peu de temps apregrave;s, cette jeune entiteacute; a poseacute; les bases de sa vision et de ses orientations, lors d#39;un forum qu#39;elle a tenu en mars 2019. Le ministegrave;re y a deacute;voileacute; sa strateacute;gie visant agrave; donner une nouvelle voix agrave; la culture saoudienne, valoriser son identiteacute; et preacute;server son patrimoine conformeacute;ment aux axes de la vision 2030. Ce forum a vu le lancement d#39;un ensemble d#39;initiatives comprenant l#39;Acadeacute;mie Mondiale Roi Salman pour la langue arabe qui contribue agrave; renforcer le rocirc;le de la langue arabe au niveau reacute;gional et mondial, le Festival international cineacute;matographique de la Mer Rouge qui supporte l#39;industrie cineacute;matographique et enrichit le contenu local, ainsi que nombre d#39;initiatives, telles que la Biennale de Diriyah, les acadeacute;mies d#39;art et les festivals culturels.

Le ministegrave;re de la culture vise agrave; consideacute;rer la culture comme une mode de vie, renforcer la position internationale du Royaume et contribuer agrave; la croissance eacute;conomique de 3% du produit inteacute;rieur brut laquo; PIB raquo; d#39;ici agrave; 2030, en promouvant ses capaciteacute;s culturelles, en adaptant la culture aux aspects de la vie quotidienne des citoyens et des reacute;sidents, en proposant des programmes eacute;ducatifs et des ateliers de formation, en creacute;ant des instituts, en lanccedil;ant des initiatives, et en organisant des activiteacute;s et des festivals, tout en preacute;servant l#39;identiteacute; nationale.

Le ministegrave;re a deacute;montreacute; sa creacute;ativiteacute; et sa capaciteacute; agrave; l#39;innovation en consacrant chaque anneacute;e agrave; l#39;un des aspects de la culture saoudienne. Ainsi, l#39;anneacute;e 2021 fut celle de la calligraphie arabe, originaire de la Peacute;ninsule Arabique. L#39;anneacute;e 2022 a eacute;teacute; voueacute;e au cafeacute; saoudien promouvant agrave; cette occasion le cafeacute; Kholani typiquement saoudien cultiveacute; agrave; Jazan. L#39;anneacute;e 2023 a eacute;teacute; deacute;dieacute;e agrave; la poeacute;sie arabe, quintessence du geacute;nie arabe et de la sagesse patrimoniale de la Peacute;ninsule, en plus de l#39;organisation d#39;eacute;veacute;nements et d#39;activiteacute;s culturelles lieacute;es agrave; chaque eacute;leacute;ment tout au long de l#39;anneacute;e dans toutes les reacute;gions du Royaume, telles les bourses d#39;eacute;tudes sur la poeacute;sie arabe, la plateforme des permis culturels quot;Abdaaquot;, la compeacute;tition scolaire sur les performances culturelles, le programme de bourses culturelles agrave; l#39;eacute;tranger, le programme de quot;Reacute;sidence culturellequot;, le festival des Roses de Taiuml;f ou bien le festival d#39;hospitaliteacute; Hatem Al-Tayi, icocirc;ne de l#39;hospitaliteacute; arabe.

Ce dynamisme apparaicirc;t aussi dans la participation agrave; la reacute;union ministeacute;rielle des ministres de la culture du sommet du G20 dans le prolongement de l#39;initiative du Royaume de tenir la premiegrave;re reacute;union des ministres de la culture en marge de la preacute;sidence saoudienne de G20 agrave; Riyad en 2020, afin de renforcer les liens avec les peuples, en plus de l#39;organisation du festival international de l#39;opeacute;ra pour la premiegrave;re fois dans la capitale saoudienne en 2020.

Le ministegrave;re a publieacute; la premiegrave;re eacute;dition du rapport sur l#39;eacute;tat culturel au Royaume en 2019 afin de surveiller les tendances du secteur culturel et eacute;tablir une reacute;feacute;rence officielle qui archive les deacute;veloppements culturels. Dans la deuxiegrave;me eacute;dition publieacute;e en 2020, il a focaliseacute; sur la numeacute;risation de la culture en deacute;crivant et analysant le mouvement culturel et en surveillant les transformations numeacute;riques refleacute;tant la nature des activiteacute;s et des eacute;veacute;nements selon 7 thegrave;mes : Creacute;ativiteacute; et production, preacute;sence et diffusion, numeacute;risation de la culture, infrastructures et eacute;conomie creacute;ative. Quant agrave; la troisiegrave;me eacute;dition de 2021, elle a souligneacute; la reprise de l#39;activiteacute; culturelle apregrave;s la peacute;riode de confinement causeacute;e par la pandeacute;mie du Covid-19.

Le dernier rapport a reacute;veacute;leacute; 538 programmes acadeacute;miques lieacute;s agrave; la culture et aux arts lanceacute;s par les institutions d#39;enseignement supeacute;rieur de 2019 au 2021, en plus de l#39;augmentation de l#39;ordre de 132% du nombre du ceux qui souhaitent obtenir des bourses afin d#39;eacute;tudier des disciplines culturelles et artistiques telles que le tourisme et l#39;hocirc;tellerie, les arts, la production visuelle et la gastronomie.

Le rapport a deacute;voileacute; plus de 5 millions de voyages touristiques comprenant des activiteacute;s culturelles, 70 eacute;veacute;nements culturels organiseacute;s par des organisations agrave; but non lucratif et plus de 275 expositions organiseacute;es par des organisations commerciales, l#39;augmentation du taux de croissance des visites de lieux historiques et patrimoniaux de 30.3%, sans compter que 185 films saoudiens ont participeacute; au festival international du cineacute;ma de la Mer Rouge et 336 ouvrages ont eacute;teacute; traduits gracirc;ce agrave; l#39;initiative quot;Tarjimquot;.

Le rapport relate 6 deacute;couvertes archeacute;ologiques importantes, 23 projets de fouilles archeacute;ologiques, 4 eacute;leacute;ments archeacute;ologiques saoudiens enregistreacute;s dans les listes mondiales, 17 concours culturels et plus de 28000 volontaires dans les domaines lieacute;s agrave; la culture.

L#39;action du ministegrave;re de la culture a consacreacute; 16 sous-secteurs prioritaires dont les livre et l#39;eacute;dition, le patrimoine naturel, l#39;architecture et le design. 11 autoriteacute;s speacute;cialiseacute;es ont eacute;teacute; fondeacute;es en 2020 afin de mettre en oelig;uvre les plans du ministegrave;re et reacute;aliser ses objectifs.nbsp; ce qui s#39;est manifesteacute; dans les changements remarquables enregistreacute;s agrave; titre d#39;exemple au salon international du livre de Riyad, reacute;aliseacute; par l#39;Autoriteacute; de la litteacute;rature, de l#39;eacute;dition et de la traduction ou bien la confeacute;rence internationale de la philosophie, les activiteacute;s culturelles initieacute;s dans les lieux publics tels les cafeacute;s et le programme d#39;eacute;dition numeacute;rique.

L#39;Autoriteacute; du patrimoine a proteacute;geacute; agrave; son tour la richesse culturelle et les sites archeacute;ologiques agrave; travers les fouilles archeacute;ologiques ayant deacute;couvert agrave; titre d#39;exemple des objets d#39;art dans les Iles Farasan remontant au II egrave; et III egrave; siegrave;cle greacute;gorien et d#39;autres deacute;couvertes dans la reacute;gion du Fao ou les sites des Royaume de Kinda, de Dadan et de Lahyan.

L#39;artisanat saoudien a eacute;teacute; aussi ceacute;leacute;breacute; agrave; travers la semaine des artisans saoudiens ayant exposeacute; leur art dans 200 stands. L#39;Autoriteacute; des films a soutenu de son cocirc;teacute; les producteurs de films locaux et internationaux pour filmer leurs oelig;uvres en Arabie Saoudite en couvrant 40% de leurs deacute;penses.

Quant agrave; l#39;Autoriteacute; de la mode, elle s#39;est concentreacute;e sur la passion des creacute;ateurs de mode en les preacute;sentant agrave; l#39;eacute;chelle locale et internationale agrave; travers des programmes et eacute;veacute;nements, notamment son programme quot;100 marques saoudiennesquot; qui propose un ensemble de programmes de formation avec la participation d#39;experts et speacute;cialistes de l#39;industrie mondiale de la mode.

En mecirc;me temps, l#39;Autoriteacute; de theacute;acirc;tre et des arts du spectacle a oelig;uvreacute; pour deacute;velopper plusieurs aspects et soutenir les auteurs dans les concours et les festivals organiseacute;s par l#39;Autoriteacute; dans toutes les reacute;gions du Royaume dont le festival Qimam agrave; Abha consacreacute; aux arts de la montagne ou le festival de theacute;acirc;tre agrave; Riyad qui a proposeacute; 20 oelig;uvres dramatiques dont 10 ont participeacute; agrave; la compeacute;tition officielle de l#39;eacute;veacute;nement.

Cette vision globale repreacute;sente les changements culturels les plus importants et l#39;action persistante contribuant agrave; promouvoir la qualiteacute; de vie et agrave; deacute;velopper l#39;environnement culturel et l#39;eacute;change culturel international en focalisant sur l#39;identiteacute; saoudienne et ses composantes culturelles uniques en leur genre.

