Agence Nationale d’Information (NNA)

nbsp;

ANI ndash; Le ministre sortant de lrsquo;Information a annonceacute; jeudi agrave; partir du Seacute;rail et agrave; lrsquo;issue de la reacute;union du Conseil des ministres que le gouvernement se reacute;unira agrave; nouveau le 17 du mois en cours pour examiner en prioriteacute; les deacute;fis de lrsquo;anneacute;e scolaire et universitaire dans les eacute;coles publiques et lrsquo;Universiteacute; libanaises ainsi que la maintenance du reacute;seau.

Il a eacute;galement souligneacute; que le gouvernement a chargeacute; le ministre sortant de lrsquo;Economie Amine Salam de faire lrsquo;achat drsquo;une quantiteacute; de bleacute;, selon les conditions drsquo;un precirc;t convenu avec la Banque mondiale.

De son cocirc;teacute;, le ministre sortant des Teacute;leacute;coms, Johnny Corm a annonceacute; que les tarifs drsquo;Ogero en ce qui concerne lrsquo;Internet et le teacute;leacute;phone fixe seront augmenteacute; de sept fois.