Médecin urgentiste, notre ami, Riad Jreige est en réanimation. Il fait partie des 16 autres médecins français du CHU de Montpellier et d’hôpitaux du département qui sont également hospitalisés pour le coronavirus.

Urgentiste affirmé, au CHU de Montpellier et au Smur-Samu au CHU de l’hôpital Lapeyronie, Riad Jreige, est également médecin des sapeurs-pompiers du Sdis 34 à bord de l’hélicoptère de la Sécurité civile de l’Hérault, le Dragon 34, au chevet des accidentés de la route et les victimes de crises cardiaques.

Franco-libanais, né à Kousba au nord Liban en 1963 et déraciné en pleine guerre du Liban à l’âge de douze ans, il vit en France depuis 1976. Scolarisé à Sorèze dans le Tarn, il poursuit ses études supérieures à Montpellier, en tant que médecin généraliste libéral, puis devient spécialiste hospitalier en médecine d’urgence au CHU de Montpellier.

S’intéressant de près à l’évolution politique et économique de son pays natal, le Liban, Il est aussi écrivain et auteur de l’essai « Mon Liban, sans trop d’illusion » : publié en France en 2014. Un ouvrage qui sonne l’urgence à réformer sa terre natale, le Liban. Il y évoque le passé et surtout l’avenir de son pays, à l’image de sa profession et tant qu’urgentiste et ses missions médicales qu’ils assurent en France.

Toute l’équipe de libnanews.com lui souhaite un prompt rétablissement.

Si vous avez trouvé une faute d’orthographe, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Il ne s’agit pas d’un espace pour les commentaires.