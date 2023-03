Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le Courant Patriotique Libre affirme que ses positions ne sont exprimées que par des responsables ayant une capacité officielle, à travers des déclarations officielles et des canaux de communication affiliés au mouvement. Les points de vue attribués à des militants qui n’ont pas de statut organisationnel ne représentent pas le parti, et ce dernier désavoue tout propos offensant qui dépasse les limites de la morale et de l’éthique, quelle qu’en soit la source.

Le Courant Patriotique Libre appelle tous les sympathisants actifs sur les réseaux sociaux à respecter les directives officielles et à ne se laisser entraîner en aucune façon dans des réactions et des commentaires qui ne reflètent pas la position ou l’éthique du parti.

===============