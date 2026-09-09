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Crise bancaire au Liban Ép.4 : la vraie liquidité des banques en avril 2026 🏦

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Crise bancaire au Liban Ép.4 : la vraie liquidité des banques en avril 2026 🏦

Avril 2026 : la banque centrale affiche 54,26 Md$ d'actifs extérieurs. Mais retirez l'or (42,71 Md) Deux autres tests le confirment : le ratio réglementaire de 14% appliqué aux dépôts en devises dépasserait déjà les actifs liquides publiés, et la vraie liquidité des banques commerciales (cash net après dettes correspondantes) ne représente que 4,89% des dépôts clients en devises — à peine au-dessus du plancher prudentiel de 3%. Le résidu réel : 1,59 Md$, avant même les besoins opérationnels. Pendant ce temps, les dépôts des banques auprès de la banque centrale (89,90% des dépôts clients en devises) restent une créance domestique, pas une liquidité extérieure autonome.

📊 Sources : bilan extérieur de la banque centrale du Liban (avril 2026), bilan consolidé des banques commerciales (avril 2026).

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