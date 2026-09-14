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Crise bancaire au Liban Ép.5 (final) : qui paie, finalement ? 🏦

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Crise bancaire au Liban Ép.5 (final) : qui paie, finalement ? 🏦

Synthèse des 4 épisodes précédents : des réserves déjà négatives dès 2015, plus de 24 Md$ transférés des banques vers la banque centrale (dont une partie repartie en dividendes à l'étranger), 6,1 Md$ restitués depuis 2023 mais à 68% payés par la banque centrale elle-même, et une liquidité réelle des banques réduite à un résidu d'1,59 Md$. Alors qui paie vraiment la facture ? Les déposants, par des retraits plafonnés. Les entreprises, qui financent leurs importations cash. Les consommateurs, à travers des prix qui absorbent le coût invisible du crédit disparu. Et à terme, le contribuable. Pendant ce temps, l'inflation dépasse 17,5% et l'économie s'est contractée de plus de 6% : la définition même de la stagflation. Huit ans après 2019, le Liban vit toujours la même crise.

📊 Sources : bilans de la banque centrale du Liban, audit Alvarez & Marsal, Fonds monétaire international, Administration Centrale de la Statistique.

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