Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI –

«Les banques françaises sont très solides du fait de la régulation», a assuré Philippe Brassac, sur France Inter, ce samedi.

Le président de la Fédération bancaire française, Philippe Brassac, a assuré samedi que la tourmente bancaire actuelle dans le monde, qui frappe notamment Credit Suisse en Europe, ne risquait pas de contaminer le secteur bancaire en France.

«Il n’y a aucun risque parce qu’il n’y a aucun mécanisme de contagion possible entre les événements que nous constatons et les banques françaises», a déclaré le banquier, directeur général du Crédit Agricole, sur France Inter. «Les banques françaises sont très solides du fait de la régulation» et «il n’y a pas de mécanisme, comme il pouvait y en avoir dans le passé, de propagation».

AFP

===================