La Bank Med, la Banque Audi et la Bank of Beirut ont porté plainte hier devant la cour de cassation à l’encontre de la procureur du Mont Liban, la juge Ghada Aoun et l’état libanais, pour faute grave sans le cadre de son enquête portant sur l’implication des banques libanaises dans ce qui est devenu l’affaire Riad Salamé qui a vu une partie de ses biens gelés en France, en Allemagne mais aussi au Luxembourg et en Belgique.

Par ailleurs, le Président de l’Association des Banques, Salim Sfeir, a également déposé une plainte devant la Cour d’Appel Civile du Mont-Liban pour tenter de suspendre les procédures lancées par la juge Ghada Aoun.

Pour rappel, la procureur du Mont Liban, la juge Ghada Aoun, a déjà décidé du gel des avoirs et des biens immobiliers, voitures de la Bank of Beirut, de la Banque Audi, de la Blom Bank, de la Bank Med et de la Société Générale de Banque du Liban (SGBL) et de leurs dirigeants respectifs, à savoir Salim Sfeir, par ailleurs président de l’association des Banques du Liban, Samir Hanna, Saad Azhari, l’ancienne ministre de l’intérieur Raya Hassan et d’Antoun Sehnaoui, par ailleurs propriétaire d’un nouveau site d’information francophone lancé le 22 novembre dernier. À cette liste donc s’ajoute aussi le nom du Crédit Libanais.

L’association des déposants note que cette plainte vise les dirigeants des ces banques ainsi que le gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé, accusé de détournement de fonds après avoir permis le transfert de 8 milliards de dollars à l’étranger. Sur ces 14 banques, 7 établissements seraient mis en cause: sur ces 8 milliards de dollars qui appartiendraient en réalité à la banque centrale, 7 milliards de dollars étaient ainsi conservées par les établissements locaux sur des comptes basés à l’étranger, alors que le Liban traverse une grave crise économique caractérisée par – outre une dégradation de la parité de la livre libanaise face au dollar – une interdiction informelle pour les déposants d’accéder à leurs fonds.