So sank das BIP von 55 Milliarden Dollar im Jahr 2018 auf 33 Milliarden Dollar im Jahr 2020.

Unter den Angeklagten geben die libanesischen Behörden, sowohl für bestimmte Sektoren als auch die Banque du Liban, die Verfasser des Berichts an:

In der Herbstausgabe 2020 des LEM wurde die Wirtschaftskrise, die der Libanon durchmacht, beschrieben als Absichtliche Depression . Seit mehr als einem Jahr werden die libanesischen Behörden von einer Reihe aufeinanderfolgender Krisen heimgesucht – nämlich der größten Finanz- und Wirtschaftskrise des Landes in Friedenszeiten, COVID-19 und der Explosion im Hafen von Beirut –, auf die sie bewusst unzureichende politische Antworten gegeben haben . Unzulänglichkeiten, die leider nicht aus mangelnder Information oder schlechten Anweisungen herrühren, sondern aus einer Kombination (i) fehlender politischer Konsens über wirksame politische Initiativen; und (ii) ein politischer Konsens, der ein gescheitertes Wirtschaftssystem verteidigt – ein System, von dem einige lange Zeit profitiert haben. Angesichts dieser Herausforderungen verfügt das Land derzeit über eine nicht voll funktionsfähige Exekutive, die in etwas mehr als einem Jahr auf die Bildung seiner dritten Regierung wartet, und ist durch ein institutionelles Vakuum, das seit mehr als einem Jahr andauert, gelähmt.

Bericht der Weltbank.