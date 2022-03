Chères Françaises et chers Français de l’étranger,

Depuis cinq ans, nous avons vécu ensemble des moments forts. Moments de mobilisation autour de la promotion de la France, de ses savoir-faire et de ses valeurs, à chaque fois que je me suis déplacé à l’étranger.

Moments d’épreuves aussi comme lorsqu’il a fallu, au plus haut de la pandémie, organiser le rapatriement de certains d’entre vous et acheminer des vaccins pour ceux qui n’y avaient pas accès.

Tout cela ne nous a pas empêché d’œuvrer pour faciliter votre vie. Avec le Gouvernement, nous avons ainsi agi pour l’éducation de vos enfants, pour améliorer l’accès à vos documents administratifs, pour baisser vos impôts ou pour l’exercice du droit de vote.

Je tiens à remercier les équipes de nos ambassades et de nos consulats de tout le travail fait.

C’est fort de ces moments passés et de l’action menée que, quelques jours après avoir annoncé ma candidature, je tenais à vous écrire personnellement.

On voit souvent mieux depuis l’étranger la force du modèle français, la singularité de nos valeurs et la nécessité de s’engager pour les porter haut. Si je suis candidat c’est pour défendre ce modèle, porter haut ces valeurs de liberté et de démocratie. C’est pour permettre à nos enfants et nos petits-enfants de continuer à vivre libres malgré le retour du tragique dans l’Histoire.

Je sais pouvoir compter sur vous dans ce combat qui vous concerne, qui nous concerne. Nous pouvons faire des 10 et 24 avril (9 et 23 avril pour le continent américain et les Caraibes) le point de départ d’une nouvelle époque française et européenne.

Avec vous. Pour vous. Pour nous tous.