Le dirigeant des Forces Libanaises, Samir Geagea, a exhorté les dirigeants saoudiens et du Golfe à soutenir le Liban “comme ils l’ont toujours fait par le passé”, dans les colonnes du quotidien Nidaa al Watan, estimant que la seule et unique solution pour le pays des cèdres, face à la crise économique actuelle, est de récupérer le soutien saoudien.

Par ailleurs, il a également exclu le report éventuel des élections législatives du 15 mai en raison des pressions arabes et internationales, lors de l’annonce des candidats de la LF pour la région de Jezzine même “s’ils essaient de reporter ou de torpiller les élections, de nombreuses façons, y compris la proposition des mégacentres”.

Pour rappel, le dirigeant des Forces Libanaises avait accusé à plusieurs reprises le Courant Patriotique Libre de souhaiter vouloir reporter les élections législatives du 15 mai 2022 et aurait tenté de récupérer une partie de l’électorat sunnite délaissé par le courant du futur pour faire face au Hezbollah, alors que de source médiatique, on annonçait la constitution d’une alliance entre Walid Joumblatt et Samir Geagea qui serait en train d’être mise en place via l’entremise de l’ambassade saoudienne au Liban.

Pour rappel, les relations entre le Liban, les pays du Golfe et l’Arabie saoudite se sont fortement dégradées après que le royaume ait rappelé son ambassadeur et expulsé l’ambassadeur du pays des cèdres et cela en dépit de la démission du ministre de l’information Georges Cordahi qui avait qualifié, avant sa nomination, les opérations militaires menées par le Riyad au Yémen d’agression. Le royaume saoudien a, au contraire, raidi encore sa position vis-à-vis du Liban accusant le Hezbollah de s’en prendre directement à lui, surveillant les opérations de bombardement de son territoire menées par les rebelles Houthis depuis le Yémen.