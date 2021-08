Dieses bekannte Heiligtum im Libanon entstand 1904 aus der Idee der Feier des 50. Jahrestages der Unbefleckten Empfängnis, die Pius IX. am 8. Dezember 1854 auf Vorschlag des maronitischen Patriarchen Elias Hoyek (1899-1931 ) und des damaligen apostolischen Delegierten im Libanon, Carlos Duval, und wird im Mai 1908 fertiggestellt.

Es ist falsch zu vergessen, dass dieses Denkmal von einer französischen Wohltäterin gestiftet wurde, von Durenne nach dem Vorbild der Jungfrau von Catherine Labouré entworfen und von Giot . errichtet wurde . Ein schmaler Pfad führte damals zur Marienstatue, von der aus man die Landschaft der libanesischen Küste von Aamchit im Norden, im Süden der libanesischen Hauptstadt und natürlich die berühmte Bucht von Jounieh bewundern kann.



Dieser schmale Weg existiert noch , ist es insbesondere derjenige, der den Berg am Fuße des Heiligtums überquert, besser bekannt unter dem Namen Wanderweg Darb el Sama .











Die Statue der Jungfrau von Harissa. Bildnachweis Libnanews.com, alle Rechte vorbehalten

Wandern in Richtung Harissa Libanon

Die Statue der Jungfrau von Harissa. Bildnachweis: Libnanews.com, alle Rechte vorbehalten



Am Fuß des Sockels der Marienstatue, die ursprüngliche Kapelle des Ortes, intimer , wo sich viele Pilger versammeln, manchmal gelegentlich und aus verschiedenen Religionen, und es ist in der Tat ein Zwischenstopp für Touristen.

Die Orte sind besonders bekannt für das Gedenken an die verschiedenen Feste Mariens , beginnend im Monat Mai und natürlich am 15. August eines jeden Jahres, aufgrund von der von Papst Pius X. gewährte Vollablass in Bezug auf Unsere Liebe Frau von Lourdes, deshalb pilgern viele Menschen zu Fuß, manchmal sogar von außerhalb Beiruts, über Distanzen von mehr als 40 km, etwas ganz Seltenes, müssen wir zugeben, dass die Libanesen und die Libanesen eher an automobilen Komfort gewöhnt sind.

Dort fanden auch andere ökumenische Veranstaltungen für die verschiedenen christlichen Gemeinschaften im Libanon statt, darunter die berühmte Feier einer Jugendmesse durch Papst Johannes Paul II. am 10. Mai 1997. Hinter der Marienstatue steht die maronitische Kirche von Harissa mit einem ziemlich originellen Stil, in der die wichtigsten religiösen Feste dieser Gemeinde gefeiert werden.

Beachten Sie, dass das Betongebäude aufgrund seiner ziemlich revolutionären Architektur zum Zeitpunkt seines Baus in den 60er – 70er Jahren unter dem Zahn der Zeit gelitten hat und die Baumaschinen mehrere ernsthafte Brüche aufwiesen, die Befürchtungen eines Einsturzes aufkommen ließen und die Schließung des religiösen Gebäudes erforderlich machten und seine dringende Restaurierung, Restaurierung in diesem Jahr abgeschlossen.

Sehen Sie sich unsere Videodokumentation an





Hinweis: Andere spätere Statuen sind an der libanesischen Küste zu finden, darunter die von Maghdouché in der Nähe der Stadt Saïda im Südlibanon, sie gelten jedoch aufgrund ihrer geografischen Lage und der Ereignisse während des Bürgerkriegs als weniger zugänglich.

Lesen Sie auch

Im Bild: Auf den Wanderwegen zwischen Jounieh und Harissa

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : Français English العربية Italiano Español Հայերեն