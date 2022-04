La procureur du Mont Liban a levé ce mardi l’arrêté interdisant aux dirigeants de la Blom Bank Saad al Azhari et de la Banque Audi Samir Hanna à se rendre à l’étranger.

Cette décision intervient alors que l’avocat représentant les 2 établissements a décidé de faire appel de cette décision devant la cour d’appel du Mont Liban.

Pour l’heure cette interdiction continue à toucher les Pdg de la Bank of Beirut, de la SGBL et de la Bank Med.

Pour rappel, 14 banques et leurs dirigeants de celles-ci sont également nommés dans la procédure dite Forry Associates et certains d’entre eux ont déjà fait l’objet d’une demande du gel de leurs actifs et biens avec interdiction à se rendre à l’étranger. Il s’agit notamment du cas du président de l’ABL lui-même et Pdg de la Bank of Beirut, Salim Sfeir et de ceux de la Banque Audi Samir Hanna, de la SGBL Antoun Sehnaoui propriétaire aussi d’un nouveau site d’information francophone entre autre, de Saad Azhari pour la Blom Bank et de l’ancienne ministre de l’intérieur Raya Hassan, dirigeante de la Bank Med dont la famille de l’ancien premier ministre Rafic Hariri est le principal actionnaire.

Selon les termes du contrat, Forry Estate recevait ainsi une commission des 3/8ème des 1% commissions sur l’achat des certificats de dépôts de l’état via la Banque du Liban par les banques privées entre 2004 et 2014. Ces montants qui atteignaient ainsi ensuite plusieurs millions de dollars étaient reversés et redistribués, selon les aveux même de Riad Salamé, en connaissance de la commission centrale de la Banque du Liban, d’où le dépôt d’une nouvelle plainte visant les collaborateurs du gouverneur de la Banque du Liban dont son conseil d’administration. Cependant, le contrat signé par la Banque du Liban avec les banques locales ne stipule pas le nom de Forry Associates, ce qui amène les experts judiciaires à s’interroger sur les versements effectués au bénéfice de cette entreprise et transférés en connaissance de cause par 6 banques locales et leurs dirigeants à l’étranger.