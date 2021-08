Fels- und Landwirtschaftsbruch, auf den Taanayel-Farmen in der Bekaa, die 1863 von der Jesuitengemeinde nach der Entschädigung der Institution für das Massaker an 6 Ordensleuten während des Bürgerkriegs von 1860 gegründet wurden. Damals waren es 230 Hektar Sumpf, die sich zwischen 1871 und 1880 schnell zu einem heutigen Musterhof mit mehreren hundert Rindern und anderen Tieren entwickelt haben.

Das Landgut Taanayel ist von der Damaskusstraße aus leicht zu erreichen und ein Paradies für Jung und Alt. Ruhe, Gelassenheit, Meditation abseits des Alltagsstresses stehen auf dem Speiseplan.

Mit seinem künstlichen See und verschiedenen angebotenen Aktivitäten, einschließlich Unterkunft im Kloster für diejenigen, die eine gewisse Ruhe genießen möchten, verwaltet von der Verein Arc En Ciel die seit 2009 nach einer Entscheidung der Jesuiten den Platz eingenommen hat, bieten die Farmen von Taanayel ein reichhaltiges Sortiment an Labneh-, Laban-, etc. Milchprodukten …

Der Morgen wird so von einem reichhaltigen Frühstück mit den echten Produkten des Bodens profitieren können. Wer zu spät kommt, kommt jedoch nicht zu kurz.

