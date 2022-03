Weniger bekannt als der Große Römische Tempel, der genau wie die Tempel von Baalbeck Jupiter – Heliopolis zugeschrieben wird, hat das Heiligtum von Faqra auf seiner Seite auch einen kleinen Tempel, der ursprünglich heidnisch war und von einer protobyzantinischen Kirche unterstützt wird, die einen der Tempel überblickt Ströme des Flusses Nahr Kalb.

Der nach Nordosten offene Tempel wurde dank einer vor Ort entdeckten Widmung aus dem 1. Jahrhundert n. Chr. Der phönizischen Göttin Atargatis zugeschrieben. Die Struktur wird dann in das Baptisterium der daneben befindlichen Basilika umgewandelt, insbesondere unter Wiederverwendung eines heidnischen Kultbeckens für diesen Zweck.

Bestehend aus einer rechteckigen Cella von 18 Metern Länge und 9 Metern Breite, wurde die Basilika auf Wunsch von Agrippa II und seiner Schwester Berenice gebaut, um eine bessere Gesundheit zu erreichen.

Dieser Souverän, König von Chalkis, heute Aanjar, wird auch viele Bauwerke in der Region errichten, darunter ein Theater, das in Berytos, dem heutigen Beirut, bekannt ist, ebenso wie er an der Eroberung Jerusalems und der Zerstörung des Tempels dieser Stadt im Jahr 70 teilnehmen wird ANZEIGE.

Atargatis war die souveräne Göttin des Wassers und der Quellen, daher der Bau dieser Struktur neben einer der ursprünglichen Quellen des Flusses Nahr Kalb oder Lycus zu dieser Zeit. Sie präsentierte sich mit dem Körper eines Fisches und dem Gesicht einer Frau und lebte in einem See, der heute in Syrien genannt wird. Sie erweckt die Eifersucht der Aphrodite, die ebenfalls nicht weit von dort durch den Adonis-Kult anwesend ist, und wird die Geliebte eines Sterblichen, Caÿstros, den sie schließlich aus Scham töten und von ihm eine Tochter, Semiramis, bekommen wird. Sein Kult wird sich dank der hellenischen Invasionen in Ägypten, Griechenland und sogar in Mazedonien ausbreiten.

Semiramis, um die Geschichte fortzusetzen, wird selbst die legendäre Gründerin der Stadt Babylon sein.

