In der gleichnamigen Ortschaft und Caza im Herzen des “Wadi Taym”-Tals im südlichen Teil des Antilibanon-Gebirges, etwa 84 km südwestlich von Beirut und nur 10 km von der Grenze zu Syrien entfernt, liegt die Zitadelle von Rachaya, deren Ursprünge wären älter – Kanaaniter, Griechen-Römer, Araber, aber auch Kreuzfahrer – war ursprünglich in seiner heutigen Konfiguration ein Palast, der im 18. Jahrhundert von den Emire Chehab erbaut wurde.

Die auf 1400 Metern über dem Meeresspiegel gelegene Zitadelle erstreckt sich über eine Fläche von 8000 Quadratmetern. Aus der Kreuzbauzeit stammen nur noch wenige Steine, die heute noch in den Fundamenten zu sehen sind. Tatsächlich hatten die Kreuzfahrer auf den Fundamenten römischer Überreste einen Turm gebaut, um sich gegen die arabischen Armeen zu verteidigen. Lokale Quellen behaupten, dass eine 1500 m lange unterirdische Galerie die Zitadelle mit der Ortschaft Ain Mry in der Nähe des Aqba-Bkifa-Dreiecks verbinden würde.

Nach und nach wurde die Zitadelle aufgrund ihrer strategischen Lage am Fuße des Berges Hermon, auch Jabal al Cheikh genannt, in eine Festung verwandelt, und trotz ihrer Entfernung von der libanesischen Hauptstadt wird die Zitadelle in zwei Schlüsselmomenten des die moderne Geschichte der Nation, nämlich der Große Drusenaufstand und die Unabhängigkeit des Libanon.

Der große Drusenaufstand

Die französischen Truppen, die das Gelände ab 1920 besetzten, mussten sich gemäß dem vom Völkerbund aufgestellten Mandat 4 Tage lang vom 20 ‘wurden in der Region nach der Rückeroberung von Damaskus abgezogen. 3000 Drusen-Kämpfer werden demnach der 4. Staffel des 1. Fremdkavallerieregiments ( 1. REC) der Fremdenlegion gegenüberstehen, die etwa hundert Mann stark ist und von Hauptmann Landriau kommandiert wird.

Ziel der Rebellenoperation war es, eine Brücke zwischen den libanesischen und syrischen Drusengebieten zu schlagen und damit die Kommunikation der französischen Armee zwischen der Küste und dem Hinterland zu unterbrechen. Der Große Drusenaufstand riskierte auch, sich in einen sektiererischen Konflikt zu verwandeln, in dem sie sich den Christen entgegenstellten, nachdem der Ort Marjayoun erobert worden war, wo Massaker an Maroniten stattgefunden hatten. Um sich dem zu stellen, werden die Truppen der Levante die Zitadelle von Rachaya in eine Operationsbasis verwandeln.

Ab dem 20. November drangen die Rebellen bei Einbruch der Dunkelheit in die von den französischen Truppen errichtete Verteidigung ein und beschlagnahmten einen Teil der Festung, um sie zurückzudrängen. In den nächsten 3 Tagen kam es innerhalb der Festung zu schweren Kämpfen, bis ein französischer Bajonettangriff die Rebellen zum Rückzug nach draußen zwang.

Am Ende dieser 3 Tage beschloss der Kapitän Landriau, aus Mangel an Munition, “Camerone zu machen”, indem er einen letzten Angriff startete, um zu versuchen, die Einkreisung zu durchbrechen. Bevor Landriau ihren Angriff starten konnte, traf die französische Luftwaffe ein, um die um die Festung versammelten Rebellen zu bombardieren, und die Einheit wurde durch die Ankunft einer ersten Entlastungskolonne des 6. Regiments von Spahis und einer zweiten Kolonne des 21. algerischen Infanterieregiments verstärkt. Wir zählten mehr als 400 Tote unter den Rebellen (und mindestens 34 Verwundete) für 58 Tote und Verwundete, zitierte Truppen aus der Levante. Die Truppen von Zayd al Atrash zogen sich anschließend in die Berge des Antilibanon zurück.

Die Unabhängigkeit des Libanon

Eine Episode, die in der modernen Geschichte des Libanon besser bekannt ist, diente die Zitadelle von Rachaya auf Beschluss von Kommissar Jean Helleu auch als Gefängnis für die libanesischen Führer, die am 11. November 1943 die Unabhängigkeit des Libanon ausgerufen hatten.

Unter den internierten Gefangenen sind die Stellvertreterin Béchara el Khoury, die der erste Präsident der Libanesischen Republik wird, der Präsident des Rates, Riad el Solh und der Präsident der Kammer, Adel Ousseyran, sowie andere Persönlichkeiten der Zeit, darunter Camille Chamoun, Abdel Hamid Karamé und Salim Takla.

Diese Festnahmen werden große Demonstrationen provozieren, um ihre Freilassung zu erreichen. Diese Demonstrationen werden erfolgreich sein und Frankreich willigt ein, dem Libanon am 22. November 1943 die Unabhängigkeit zu gewähren.

Es war einmal die Unabhängigkeit des Libanon: Béchara el Khoury

100 Jahre nach dem 11. November 1918

Libanon / Kulturerbe: Im Chateau de Beaufort