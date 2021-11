Bei der Besetzung der Region Rachaya in der West-Bekaa ab 1920 mussten die französischen Truppen, die gemäß dem vom Völkerbund aufgestellten Mandat anwesend waren, 4 Tage lang – vom 20. bis 24. November 1925 – den drusischen Rebellen entgegentreten, die von Zayd al-Atrash und der sich nach der Rückeroberung von Damaskus in die Region zurückzog. 3000 Drusen-Kämpfer werden damit der 4. Staffel des 1. fremden Kavallerieregiments ( 1. REC) der Fremdenlegion gegenüberstehen, die hundert Mann stark ist und von Kapitän Landriau kommandiert wird.

Ziel der Rebellenoperation war es, eine Brücke zwischen den libanesischen und syrischen Drusengebieten zu schlagen und damit die Kommunikation der französischen Armee zwischen der Küste und dem Hinterland zu unterbrechen. Der Große Drusenaufstand riskierte auch, sich nach der Einnahme des Ortes Marjayoun oder den Massakern an den Maroniten in einen sektiererischen Konflikt zu verwandeln, in dem sie sich den Christen entgegenstellten. Um sich dem zu stellen, werden die Truppen der Levante die Zitadelle von Rachaya in eine Operationsbasis verwandeln.

Ab dem 20. November drangen die Rebellen bei Einbruch der Dunkelheit in die von den französischen Truppen errichtete Verteidigung ein und beschlagnahmten einen Teil der Festung, um sie zurückzudrängen. In den nächsten 3 Tagen kam es innerhalb der Festung zu schweren Kämpfen, bis ein französischer Bajonettangriff die Rebellen zum Rückzug nach draußen zwang.

Am Ende dieser 3 Tage beschloss der Kapitän Landriau, aus Mangel an Munition, “Camerone zu machen”, indem er einen letzten Angriff startete, um zu versuchen, die Einkreisung zu durchbrechen. Bevor Landriau ihren Angriff starten konnte, traf die französische Luftwaffe ein, um die um die Festung versammelten Rebellen zu bombardieren, und die Einheit wurde durch die Ankunft einer ersten Entlastungskolonne des 6. Regiments von Spahis und einer zweiten Kolonne des 21. algerischen Infanterieregiments verstärkt. Wir zählten mehr als 400 Tote unter den Rebellen (und mindestens 34 Verwundete) für 58 Tote und Verwundete, zitierte Truppen aus der Levante. Die Truppen von Zayd al Atrash zogen sich anschließend in die Berge des Antilibanon und Syriens zurück.

Der Große Drusenaufstand wird bis 1927 auf syrischem Territorium andauern, wo er aufgrund der Konflikte zwischen den verschiedenen syrischen Gemeinschaften und dank einer massiven Militärmobilisierung durch Frankreich enden wird.

Die Zahl der Todesopfer beträgt etwa 10.000 Syrer, meist Zivilisten, und 2.500 bis 6.000 Soldaten auf französischer Seite.

Aber das ist eine andere Geschichte!

Lesen Sie auch