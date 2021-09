Tempel, der dem Gott geweiht ist phönizisch Eshmoun Heilung liegt kaum einen Kilometer von der Stadt Saïda im Südlibanon entfernt.

Aufgrund seiner archäologischen Bedeutung ist es heute in die vorläufige Liste des UNESCO-Welterbes eingetragen.

Wer war Eshmoun?

Ursprünglich eine junge Jägerin aus Qabr Chmoun in der Nähe von Beirut, in die sich Astarté verliebt hatte, musste sich Eshmoun verstümmeln, um der Göttin zu entkommen. Er wird jedoch daran sterben.

Astarté wird ihn dann wieder zum Leben erwecken.

Diese Geschichte erinnert daher an die Legende von Adonis.

Er wird bei den Griechen Asklepios und bei den Römern Äskulap gleichgestellt. Auch heute noch ist Echmoun ein wichtiges Symbol der Medizin. Tatsächlich ist es sein Caduceus, der immer noch als Symbol verwendet wird: Es sind die beiden Schlangen, die um einen Stock gewickelt sind.

Am Ursprung dieses heute weit verbreiteten Symbols für Ärzte steht eine goldene Plakette, die in der Nähe des Tempels von Echmoun gefunden wurde und auf der die Gesundheitsgöttin Hygieia und der Gott Echmoun in der rechten Hand dargestellt sind, ein Stab, um den eine Schlange gewickelt ist .

Die Bedeutung des Eshmoun-Tempels in Saïda

Echmoun wird auch Patron der phönizischen Stadt Saïda, die eine wichtige Wallfahrt in ihre Nähe organisiert. Die Wahl des Ortes würde durch die Existenz des Al Awali-Flusses motiviert, der in der Nähe fließt und eine Quelle für rituelle Bäder ist.

Es war während der Regierungszeit des Königs von Sidon Eshmounazar II – dessen Sarkophag sich heute im Louvre befindet – während der Achämenidenzeit wird mit dem Bau dieses Tempels begonnen.

Die Stätte war dann zwischen dem Ende des 7. Jahrhunderts v. Chr. Gegenstand zahlreicher Veränderungen und Ergänzungen. bis zum 7. – 8. Jahrhundert n. Chr.

Es gibt also verschiedene Stile, die von persischen, griechischen, hellenischen oder sogar römischen Einflüssen reichen.

Der Tempel wurde erst 1900 von Schatzsuchern entdeckt. In Kürze werden offizielle Ausgrabungen durchgeführt, um den neuen Fund zu bewahren.

Damals hat Maurice Dunand, ein französischer Archäologe, der auch die archäologische Stätte von Byblos betreute, die Stätte von 1963 bis zum Beginn des Libanonkriegs 1975 gründlich ausgegraben.

Die Artefakte des Tempels von Echmoun müssen immer noch ihren Stapeln von Diebstählen ausgesetzt sein. Während also ein Teil seiner Sammlungen in Byblos von der Direktor der DGA Maurice Chéhab , wegen der Nähe zu den palästinensischen Lagern und der hohen Wahrscheinlichkeit von Diebstählen vor Ort selbst, 600 dieser dort gelagerten Stücke 1981 gestohlen und auf dem Schwarzmarkt weiterverkauft werden. Nur neun von ihnen wurden seit 2009 gefunden und in den Libanon zurückgebracht. 4 von ihnen sind im National Museum ausgestellt, nachdem sie 2018 aus den USA repatriiert wurden.

Sidon, Echmoun-Heiligtum, Plan. Quelle: https://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_2012_num_156_2_93623

Die Stätte ist heute in einem schlechten Zustand und hat neben dem Podium und dem Tempel selbst Mosaike und Zisternen, die für rituelle Bäder verwendet wurden.

Zu den bemerkenswerten Elementen, die noch vorhanden sind, gehört eine Reihe römischer Säulen aus dem 3. Jahrhundert n. Chr., die von Kaiser Septimius Severus erbaut wurden.

Zur Zeit des Paläo-Christentums geriet die Stätte allmählich in Vergessenheit. Seine Steine werden zuerst verwendet, um Gebäude zu reparieren, die durch ein Erdbeben im Jahr 570 n. Chr. beschädigt wurden.

Die Verehrung von Echmoun wird dann sogar während der heidnischen Verfolgung während des Aussterbens des Römischen Reiches verboten. Jedoch, der Tempel wird nicht verwüstet wie der Tempel von Astarte von Afqa .

Dann wird eine nahe gelegene byzantinische Kirche einige ihrer Materialien wiederverwenden. Es sind die Mosaiken dieser Kirche, die wir vor Ort sehen können.

Diese Praxis der Wiederverwendung von Materialien wird bis ins 17. Jahrhundert andauern, mit der Wiederverwendung von Steinen für den Bau einer Brücke während der Herrschaft von Emir Fahr al Din II, der die Stadt Saïda zu ihrer wirtschaftlichen Hauptstadt machen wollte.

Die Tribüne oder das Podium des Tempels von Echmoun

Im Tempel von Echmoun wurde auch ein monumentales Podium gefunden, das aus einem monolithischen Marmorblock besteht, der aus Griechenland stammt und heute im Nationalmuseum von Beirut aufbewahrt wird. Es wurde von König Echmounazar II während des 5. Jahrhunderts v. Chr. errichtet, während Saïda unter achämenidischem Einfluss stand.

Nach durchgeführten archäologischen Studien wird es jedoch von König Bodashtart vergrößert.

Die griechischen Götter erscheinen auf den vielen Basreliefs auf jeder Seite. Vor allem in den Gesichtern scheinen die Figuren verwüstet worden zu sein.

Die Throne von Astarte aus dem Nationalmuseum

Die im Tempel von Echmoun gefundenen und jetzt im Nationalmuseum von Beirut ausgestellten Throne von Astarte werden im Allgemeinen in die persische, hellenistische und römische Zeit datiert. Die Göttin wird durch ihre tierischen Attribute wie die geflügelten Sphinxen, die Palmette oder sogar eine Betyl oder ein Stein als Symbol der Göttlichkeit dargestellt.

Die Ex-Voten des Tempels von Eschmoun sind auch im Nationalmuseum ausgestellt

Die Votivgaben, die jetzt im Beirut Museum ausgestellt sind, wurden ursprünglich im Tempel von Eshmoun gefunden.

11 von ihnen wurden dort gefunden.

Wie in Byblos, wo viele ankerförmige Votivgaben gefunden wurden, widmete sich der Echmoun-Kult diesmal hauptsächlich der Heilung von Kinderkrankheiten.

So war es üblich, dem Gott Statuetten aus Marmor anzubieten, einem teuren Material, das aus Griechenland importiert wurde und in dem die Namen der Kinder erscheinen, deren Eltern Heilung suchten.

Unter den anderen Funden am Tatort ist ein menschenähnlicher Sarkophag aus schwarzem Amphibolit die heute im Louvres Museum zu finden ist . Es wäre das seines ersten Erbauers, König Echmounazar II, wo sich viele Inschriften befinden.

