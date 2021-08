Der Libanon feiert diesen 1. September, das Datum der Proklamation durch die Behörden des Mandats, in Anwesenheit der wichtigsten politischen und religiösen Führer des Staates Großlibanon.

Der Staat Großlibanon wurde tatsächlich am 1. ähm September 1920 von General Henri Joseph Eugène Gouraud, der die obligatorische französische Autorität über Syrien vertritt, von den Stufen der Residenz des Pins in Beirut aus.

Es ging auch um die Anwendung der Sykes Picot-Vereinbarungen , unterzeichnet 1916, die dieses Gebiet einer französischen Präsenz zuschrieb.

Lesen Sie auch

Autonomer Staat, damals Teil Syriens zwischen 1920 und 1926, in dieser Zeit wurden die meisten der bis heute bestehenden politischen und öffentlichen Verwaltungen und die Instrumente der Souveränität wie Geld, Institutionen, politische Parteien und sogar bewaffnete Einheiten eingerichtet Einheiten, die dennoch unter dem Kommando der französischen Mandatsträger bleiben.

1926 wird angenommen die libanesische Verfassung mit einem parlamentarischen System und damit zur Schaffung eines Parlaments, aber auch eines Senats, der 1927 abgeschafft wird.

Charles Debbas wird am 26. Mai 1926 zum Präsidenten der Republik gewählt. Er wird Auguste Bacha Habib am 29. Mai 1926 zum Premierminister ernennen. Letztere bildet am selben Tag die Erste libanesische Regierung. Sie wird 7 Mitglieder haben, also 2 Maroniten, 1 Sunniten, 1 Schiiten, 1 Drusen, 1 Griechisch-Orthodoxen und 1 Griechisch-Katholischen. Ebenfalls am 29. Mai wird der libanesische Senat unter dem Vorsitz von Mohammed el Jisr eingesetzt. Schließlich wird im Oktober 1926 die libanesische Nationalhymne angenommen.

Ein Staat des Großlibanon, ein Garant für die Bevölkerung nach den Qualen des 1. Weltkrieges

Der Staat Großlibanon galt als Garant für die Bevölkerung, nach den dunklen Stunden des 1. Weltkrieges, der von der großen Hungersnot heimgesucht wurde. Bis zu einem Drittel der Bevölkerung war bis dahin im Berg gestorben. Eines der ersten Ziele wird daher sein, die mögliche Existenz eines solchen Staates durch die Annexion von Territorien an den Libanonberg zu erhalten, die sein Überleben in Nahrungsmitteln ermöglichen.

Als Garantie war auch der Patriarch Maronite Elias Hoayek, der maßgeblich an den Verhandlungen zur Gründung dieses Staates beteiligt war, mit einer Delegation unter seinem Vorsitz zur Pariser Friedenskonferenz, besser bekannt als Konferenz von Versailles, gekommen.

Während dieser Konferenz forderte er am 25. Oktober 1919 die Erweiterung der Grenzen des Libanonberges auf Beirut, Tyrus, Saïda, Tripolis sowie die Regionen Akkar, Békaa und Südlibanon und spürte damit der Strömung nach Grenzen des Libanon. Obwohl diese Städte und Regionen zum geografischen Libanon gehörten, waren sie seit der osmanischen Zeit administrativ davon getrennt.

Er wird auch die Einrichtung eines französischen Protektorats auf diesen Gebieten bis zur möglichen Anerkennung der Unabhängigkeit des Libanon fordern.

Das Projekt der Schaffung des Großlibanon wird jedoch durch ein konkurrierendes Projekt, das von den Briten auf internationaler Ebene und lokal von arabischen Nationalisten, hauptsächlich Sunniten, unterstützt wird, der Schaffung eines arabischen Königreichs bedroht. Der König eines solchen Staates, Faysal Ibn Hussein, wird auch an der Konferenz von Versailles teilnehmen.

Eine weitere Schwierigkeit, die französischen Experten der Zeit unterstrichen auch ihre Präferenz für einen kleinen Libanon, der in Bezug auf Bevölkerung und Herkunft homogener ist, und warnten bereits vor einem zivilen Konflikt, wie wir ihn 1958 oder von 1975 bis 1990 haben werden.

Frankreich engagierte sich stark in der Frage des Emirats des Libanonbergs, insbesondere bei der heute als erste militärische Intervention zu humanitären Zwecken geltenden 1860 zum Schutz christlicher Minderheiten angesichts der Massaker im Chouf oder in Syrien , Massaker der Drusen und Sunniten.

Schließlich wird Frankreich dem Wunsch des maronitischen Patriarchen nachkommen. Von der christlichen Bevölkerung mit Freude aufgenommen, wird diese Entscheidung jedoch nicht einstimmig sein. In den muslimischen Regionen wird es Demonstrationen geben, die eher eine Verbindung zu Syrien fordern.

Am Ursprung, die Erschaffung des Moutassarifat des Berges Libanon

Mai 1860: Angriff der Drusen auf Deir el Qamar. Die Probleme breiteten sich auf Jezzine, Hasbaya, Saida aus. Zahlé wird belagert.

Juni-Juli 1860: Die Massaker gehen weiter.

6. Juli 1860: Osmanische Intervention, Versöhnung zwischen Christen, Sunniten und Drusen.

16. August 1860: Intervention der französischen Armee im Libanon gemäß dem sogenannten Kapitulationsvertrag, der ihr das Recht einräumt, christliche Minderheiten im Osmanischen Reich zu schützen.

9. Juni 1861: Gründung des Moutassarifate des Berges Libanon zur Schaffung eines ersten Gemeindesystems im Libanon. Die Verwaltung wird einem Gouverneur oder Christian Moutassarrif anvertraut, der von der Hohen Pforte für 3 dann 5 Jahre ernannt wird und nicht vom Berg Libanon kommt. Er wird von einem repräsentativen Rat von 12 Mitgliedern, 7 Christen und 5 Muslimen, unterstützt. Wird genannt:

Daoud Bacha, armenischer Abstammung (9. Juni 1861 bis 9. Mai 1868),

Franco Bacha aus Aleppo (27. Juli 1868 bis 26. Februar 1873)

Rustom Bacha, italienischer Herkunft, (Juli 1973 bis Mai 1883)

Massa Bacha albanischer Herkunft, (8. Mai 1883 bis 29. Juni 1892)

Naoum Bacha, aus Aleppo stammend, (15. August 1892 bis August 1902)

Mouzaffar Bacha, polnischer und französischer Herkunft, (27. September 1902 bis 29. Juni 1907)

Youssef Franco Bacha, alépinischer Herkunft, (8. Juli 1907 bis 2. Juli 1912)

Yohannès Bacha Kouyoumdjian, armenischer Abstammung, (20. Dezember 1912 zum Zeitpunkt seines Rücktritts, 5. August 1915)

Der Libanonberg in den Qualen des Ersten Weltkriegs

Nach Yohannès Bacha Kouyoumdjian werden die osmanischen Behörden, die sich damals neben den Reichen Mitteleuropas im Krieg befinden, die Gouverneure direkt ernennen und den Repräsentantenrat auflösen.

Diese Zeit wird geprägt sein von einer Zeit des Terrors, Ruhr- und Typhus-Epidemien und Hungersnöten, die einerseits durch eine Blockade der Küsten durch die Alliierten und andererseits durch osmanische Requisitionen verursacht werden. .

Lesen Sie auch

Ein Drittel der Bevölkerung des Libanon, hauptsächlich Christen, starb, während in der Hauptstadt Beirut mehrere libanesische Nationalisten am 21. August 1915 und dann am 6. Mai 1916 von den Osmanen gehängt wurden, während Gouverneur Djemal Pasha an der Macht war.

Der Libanon wechselt zur französischen Zeit und wird zum Großlibanon

Der Staat Großlibanon wurde am 1. September 1920 von General Henri Joseph Eugène Gouraud, der die obligatorische französische Autorität über Syrien vertrat, von den Stufen der Residenz des Pins in Beirut in Anwesenheit des Patriarchen Maronite Elias . ausgerufen Hoayek zu seiner Rechten und der Mufti zu seiner Linken.

Ab 1918 besetzten alliierte und hauptsächlich britische Truppen den Berg Libanon.

Zu den ersten Schritten von General Allenby gehörte die Wiedereinsetzung des Repräsentantenrates im Oktober 1918.

Die Übergangszeit wird von Hochkommissar François Georges Picot geleitet. Die englischen Truppen werden sich im Oktober 1919 schließlich zurückziehen und den französischen Truppen weichen. Der am 28. Juni 1919 unterzeichnete Vertrag von Versailles bestätigt das französische Mandat des Libanon.

Diese Zeit wird beunruhigt sein, dann einerseits arabische nationalistische Demonstrationen, die die Angliederung des Libanon an das Königreich Syrien von König Faysal Ibn Hussein und andererseits die Errichtung eines unabhängigen, von Frankreich geschützten Libanon fordern.

Die Konferenz von Sanremo erteilt Frankreich am 25. April 1920 endgültig das Mandat über das Land der Zedern und wird am 24. Juli 1922 vom Völkerbund ratifiziert.

Der Großlibanon wird am 1. September 1920 ausgerufen.

Die Verwaltung wird bis 1926 hauptsächlich aus Militärgouverneuren bestehen.

Drei Militärhochkommissare werden seine Nachfolge antreten

General Henri Gouraud (1919 bis 1922), der das französische Mandat in Syrien verhängte und am 1. September 1920 den Großlibanon ausrief,

General Maxime Weygand im Jahr 1923, angefochten von libanesischen muslimischen Kreisen

und General Maxime Sarrail, der die Drusenrevolte beginnen wird.

Während ihrer Mission werden die wichtigsten Instrumente der Souveränität des Staates Libanon geboren, insbesondere am 24. Januar 1924 das libanesisch-syrische Pfund.

Angesichts des Versagens der Militärverwaltung aufgrund der entstandenen Spannungen wird auf Initiative von Henri de Jouvenel eine zivile Hochkommission eingesetzt mit dem Ziel, die libanesische Verfassung zu erlassen, die jedoch am 23. Mai 1926 offiziell wird , das Ergebnis von Konsultationen mit lokalen Beamten der Militärbehörden.

Lesen Sie auch

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : Français English العربية Italiano Español Հայերեն