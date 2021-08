Nach wochenlangen Engpässen gab der Gouverneur der Banque du Liban, Riad Salamé, vor dem Hohen Rat von La Défense schließlich zu, dass er den Einkauf von Brennstoffen nicht mehr subventionieren könne, womit die Subventionen für diesen Sektor de facto abgeschafft wurden . unabdingbar, sagt der Fernsehsender Al Jadeed.

Das Ende des Subventionsprogramms wurde bis Ende des Sommers erwartet, hatte Riad Salamé nach einem Treffen vor anderthalb Monaten im Präsidentenpalast von Baabda noch versprochen, bei dem im Gegenzug die Änderung der Parität beschlossen worden war im Rahmen dieses Programms verwendet, das somit von 1507 LL / USD auf 3900 LL / USD gestiegen ist.

Die libanesischen Behörden ihrerseits hatten sich verpflichtet, dieses Programm bis zur Umsetzung des Rationierungsprogramms für die am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen aufrechtzuerhalten.

In Ermangelung einer Finanzierung wird erwartet, dass sich der für Kraftstoff gewährte Preis an den Weltmarktpreis anpasst, der jetzt je nach Benzinsorte 15 oder 20 Dollar beträgt, was zu einem weiteren Anstieg der Inflation im Libanon führen wird.

Diese Information kommt auch zu einer Zeit, in der mehrere Krankenhäuser bereits angegeben haben, dass ihnen das für den Betrieb ihrer Generatoren erforderliche Heizöl aufgrund chronischer Stromausfälle fehlt, die auf bis zu 4 Stunden pro Tag rationiert wurden, nachdem die Banque du Liban es nicht mitfinanziert hatte das von den Kraftwerken benötigte Heizöl. Somit ist EDL nicht mehr in der Lage, eine Produktion von 800 Mgw bei einer Nachfrage von mehr als 3000 Mgw und einer Produktionskapazität von nur 2000 Mgw sicherzustellen.

Als kaskadierende Konsequenz wird erwartet, dass auch die Preise für Generatorabonnements steigen werden.

Arzneimittelknappheit und die Gefahr, dass die Brotpreise steigen

Jetzt richten sich die Augen auf die Drogen- und Brotbranche.

Bei Bäckereien hängt der Brotpreis daher von mehreren Faktoren ab, darunter vom Heizölpreis, aber auch vom Mehlpreis, der ebenfalls von der Banque du Liban subventioniert wird. Würden diese Subventionen eingestellt, könnten auch die Brotpreise in die Höhe schnellen. Im Nordlibanon haben die Müller bereits die Schließung ihrer Betriebe angekündigt. Ihnen sollten Bäckereien folgen.

Noch kritischer ist, dass es für Patienten mit chronischen Erkrankungen und sogar Krebs immer schwieriger wird, ihre Medikamente zu bekommen.

Als eine Erinnerung, Die Zentralbank teilte gestern mit, dass sie zum 30. Juni 2021 bereits 536 Millionen US-Dollar für Drogenimporte bezahlt habe , während der zur Vorabgenehmigung eingereichte Wert auf 445 Millionen US-Dollar geschätzt wurde. Die gesamte Importrechnung würde an diesem Tag also 1,5 Milliarden Dollar betragen, während die Banque du Liban im Jahr 2020 1.173 Millionen Dollar an Drogen finanziert hätte. Daher hätte der BdL bis heute keinen Saldo von 445 Millionen US-Dollar beglichen, selbst wenn er zugestimmt hätte, das Programm gegen eine Aufforderung von 150 Millionen US-Dollar mit monatlich 50 Millionen US-Dollar fortzuführen. vorerst von der Zentralbank nicht umgesetzt worden wäre.

Ein Programm, dessen Stunden bereits gezählt wurden

Zur Erinnerung: Das Subventionsprogramm sollte Ende April für Kraftstoffe und Ende Juni für Produkte wie Medikamente oder Mehl enden, wie aus einem zuletzt gesendeten Schreiben des Gouverneurs der Bank des Libanon, Riad Salamé, hervorgeht März an Finanzminister Ghazi Wazni, mangels Geldreserven, um sie weiterhin zu finanzieren. Es ist derzeit nicht bekannt, wie es der Banque du Liban gelungen ist, das Programm fortzusetzen, ohne die Genehmigung bestimmter Kreditlinien, insbesondere für den Kauf von Kraftstoffen und Heizöl, zu verzögern. Die Kosten des Programms beliefen sich im Zeitraum vor der aktuellen Krise auf 700 Millionen US-Dollar. Es ist jetzt auf 500 Millionen US-Dollar oder 6 Milliarden US-Dollar pro Jahr gesunken, von denen 3 Milliarden US-Dollar allein für Kraftstoffe bestimmt sind. Die Fragen beziehen sich auch auf die Realität der 16 Milliarden Dollar an Bruttoreserven der Bank von Libanon, die hauptsächlich aus den verfügbaren Summen der 15 % der Mindestreserven auf Bankeinlagen bestehen. Die Einrichtung eines Prepaid-Kartenprogramms würde jedoch von der Zustimmung des Parlaments abhängen, da es sich dann um einen jährlichen Kredit in Höhe von einer Milliarde Dollar von der Bank of Libanon gegen derzeit 6 handelt. Dieses Programm würde sich jetzt an 800.000 Familien richten. Tatsächlich würden heute mehr als 75 % der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze leben, also mit weniger als 6 Dollar pro Tag. Die Inflationsrate hätte im Jahr 2020 sogar 155 % erreicht, die Preise für einige wesentliche, aber nicht subventionierte Produkte hätten sogar einen Anstieg von 400 % erreicht, während das libanesische Pfund mehr als 90 % seines Wertes verloren hätte . Im vergangenen März schätzte der scheidende Finanzminister Ghazi Wazni seinerseits, dass es darum gehe, die Zahl der subventionierten Produkte von 300 auf 100 Produkte zu reduzieren, die Subventionen für den Kauf von Treibstoffen und Medikamenten zu reduzieren und ein Lebensmittelkarte zugunsten von 800.000 Familien, was zu einer jährlichen Kürzung der derzeitigen Subventionen um die Hälfte von 6 auf 3 Milliarden Dollar führen würde. Die Einrichtung eines Prepaid-Kartenprogramms bedarf jedoch der Zustimmung des Parlaments. Die Kreation von dieses Rettungsnetzprogramm als Ersatz für das Subventionsprogramm wurde am 12. März vom libanesischen Parlament beschlossen und vom Präsidenten der Republik am 8. April unterzeichnet, bevor es im Amtsblatt veröffentlicht wird. Dieses Programm zielt darauf ab, eine Prepaid-Zahlungskarte einzurichten, die somit an von der Wirtschaftskrise gefährdete Haushalte ausgegeben wird. Sie würden damit etwa ein Jahr lang monatlich 100.000 Pfund pro Person erhalten, wollte die Bank von Libanon, während die Weltbank darauf hingewiesen hatte, dass diese Summen zum realen Kurs der Landeswährung zur Verfügung gestellt werden.

50% des Treibstoff-Förderprogramms

Allein Kraftstoffe machten 50 % des Subventionsprogramms der Bank des Libanon aus, sagte der scheidende Energieminister. Trotz eines Anstiegs des Benzinpreises um mehr als 50% im Libanon kostet eine Dose Benzin etwa drei Dollar, während dieselbe in Syrien zwischen 7 und 13 Dollar kosten kann, was zu einem Handel zwischen 2 Ländern führen könnte, der zu einem Umkehr der Schmuggelströme zwischen den beiden Ländern.

