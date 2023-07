Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – La seacute;ance de la commission parlementaire des Finances et du Budget a deacute;marreacute; sous la preacute;sidence du deacute;puteacute; Ibrahim Kanaan, en preacute;sence du ministre sortant de lrsquo;Energie, Walid Fayyad, pour discuter et approuver la loi sur le fonds souverain du peacute;trole et du gaz.

=======N.A.