ANI – Un certain nombres des députés du Changement et de l’opposition ont tenu une réunion élargie au parlement et ont publié un communiqué intitulé « Appel du 27 janvier 2023, adressé à partir du parlement.

Le texte a dénoncé un coup d’État destructeur entamé mercredi 25/1/2023, dans le but d’étouffer la justice dans l’affaire du port, par la prise de démarches inédites face à la justice et au droit.

Les députés ont confirmé leur refus catégorique de ce qui a eu lieu, soulignant qu’il n’y aura point de compromis sur le sang des innocents du 4 aout.

Ils ont affirmé qu’ils lutteront contre ledit coup d’État par tous les moyens constitutionnels et légaux pacifiques, se basant sur le soutien populaire.

Ils ont insisté sur le refus de toute atteinte aux prérogatives du juge d’instruction près la cour de justice ainsi que de la nomination d’un juge suppléant, appelant à la poursuite de l’enquête et à l’accélération de la publication de l’acte d’accusation dans l’affaire, pour le déférer devant le Conseil de justice.

Les députés ont réclamé la responsabilisation immédiate du procureur général près la cour de cassation, pour les transgressions flagrantes qu’il a commises et son intervention directe dans le dossier relevant du juge d’instruction.

