Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Des milliers de protestataires ont pris part samedi 4 février dans le centre de Lima à, selon les organisateurs, « la plus grande » manifestation rassemblant « toutes les communautés » depuis le début de la mobilisation en décembre, qui a déjà fait 48 morts, contre la présidente Dina Boluarte.

Syndicats de paysans, organisations civiles et mouvements étudiants venus des régions andines de Cusco et Puno, dans le sud du pays, ainsi que des habitants de la capitale Lima ont convergé vers la Plaza Dos de Mayo pour exiger, à nouveau, la démission de Dina Boluarte et la dissolution du Parlement.

================D.CH.