Agence Nationale d’Information (NNA)

Heure Sujet

Programme de signature des accords d’exploration et de production des blocs 4 et 9

10H00 Réception et réunion au ministère de l’Energie et de l’Eau, à l’occasion de l’entrée de Qatar Energy Company en tant que partenaire avec Total Energy et Eni

11H30 Rencontre avec le Premier ministre Najib Mikati au Grand Sérail.

12H30 La cérémonie de signature sera suivie d’une conférence de presse pour les ministres libanais et qatari de l’Energie et les hauts responsables des sociétés française Total et italienne Eni au Grand Sérail.

=========N.A.