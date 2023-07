Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – L#39;Office des Nations Unies agrave; Beyrouth a distribueacute; le texte sur le nouveau plan conjoint de l#39;organisation pour la paix, qui a eacute;teacute; lanceacute; par le Secreacute;taire geacute;neacute;ral de l#39;organisation, Antonio Guterres.

Pour afficher le texte, cliquez sur la case ci-dessus.

laquo; Excellences, Chers inviteacute;s, Mesdames et Messieurs,

Jrsquo;ai le plaisir drsquo;ecirc;tre ici aujourdrsquo;hui pour preacute;senter notre note drsquo;orientation sur le Nouvel Agenda pour la paix. Il srsquo;agit-lagrave; de la derniegrave;re drsquo;une seacute;rie de notes drsquo;orientation destineacute;es agrave; preacute;ciser les recommandations formuleacute;es dans Notre Programme commun.

Nous sommes agrave; lrsquo;aube drsquo;une egrave;re nouvelle.

La peacute;riode de lrsquo;apregrave;s-guerre froide est termineacute;e et nous nous dirigeons vers un nouvel ordre mondial et un monde multipolaire.

Cette note drsquo;orientation consacreacute;e au Nouvel Agenda pour la paix preacute;sente ma vision des efforts multilateacute;raux en faveur de la paix et de la seacute;curiteacute;, fondeacute;s sur le droit international, dans un monde en transition.

Cette nouvelle egrave;re est deacute;jagrave; marqueacute;e par un niveau de tensions geacute;opolitiques et de concurrence entre grandes puissances jamais atteint depuis des deacute;cennies.

De nombreux Eacute;tats Membres sont de plus en plus sceptiques quant agrave; lrsquo;efficaciteacute; du systegrave;me multilateacute;ral.

Les violations du droit international sont de plus en plus freacute;quentes.

Des griefs profonds et, dans certains cas, justifieacute;s, quant agrave; la pratique de deux poids, deux mesures et aux engagements non respecteacute;s viennent nuire agrave; la coopeacute;ration.

Dans le mecirc;me temps, le monde est confronteacute; agrave; des menaces nouvelles et eacute;mergentes qui exigent une action urgente et concerteacute;e.

Les conflits sont devenus plus complexes, plus meurtriers et plus difficiles agrave; reacute;soudre. Lrsquo;anneacute;e derniegrave;re, le nombre de deacute;cegrave;s lieacute;s aux conflits a atteint son plus haut niveau depuis pregrave;s de trente ans.

Les inquieacute;tudes quant agrave; la possibiliteacute; drsquo;une guerre nucleacute;aire refont surface.

De nouveaux domaines potentiels de conflit en puissance et de nouvelles armes de guerre sont en train de donner agrave; lrsquo;humaniteacute; de nouveaux moyens de srsquo;aneacute;antir elle-mecirc;me.

Les ineacute;galiteacute;s qui existent entre les Eacute;tats et agrave; lrsquo;inteacute;rieur de ceux-ci se creusent, exacerbeacute;es par la pandeacute;mie de COVID-19.

Les droits humains sont attaqueacute;s partout dans le monde, et un mouvement pernicieux fait reculer les droits des femmes.

La deacute;fiance agrave; lrsquo;eacute;gard des institutions publiques srsquo;accroicirc;t, alimenteacute;e par lrsquo;exclusion et la marginalisation.

Le terrorisme reste un fleacute;au mondial.

Lrsquo;urgence climatique intensifie la concurrence pour les ressources et exacerbe les tensions.

Et lrsquo;invasion de lrsquo;Ukraine par la Russie a fait qursquo;il est encore plus difficile de relever ces deacute;fis.

Si chaque pays remplissait ses obligations en vertu de la Charte, le droit agrave; la paix serait garanti.nbsp;

Lorsque les pays ne respectent pas ces engagements, ils creacute;ent un monde d#39;inseacute;curiteacute; pour tous.

Les principes mecirc;mes du multilateacute;ralisme et du systegrave;me de seacute;curiteacute; sont remis en question : la Charte des Nations Unies et le droit international ; les architectures de seacute;curiteacute; reacute;gionales ; le deacute;sarmement nucleacute;aire et la deacute;sescalade.

Les cadres de coopeacute;ration mondiale ne se sont pas adapteacute;s agrave; ce nouveau paysage mondial.

Il mrsquo;a eacute;teacute; demandeacute; dans la deacute;claration des 75 ans de lrsquo;ONU drsquo;eacute;tudier les menaces mondiales et de formuler des recommandations concregrave;tes sur la maniegrave;re drsquo;y reacute;pondre.

Ma note drsquo;orientation sur le Nouvel Agenda pour la paix preacute;sente un ensemble complet et ambitieux de recommandations qui tiennent compte de la nature interdeacute;pendante de bon nombre de ces deacute;fis.

Elle srsquo;articule autour des principes fondamentaux de confiance, de solidariteacute; et drsquo;universaliteacute; sur lesquels reposent la Charte et la stabiliteacute; du monde.

Cette note drsquo;orientation srsquo;inscrit eacute;galement dans le cadre de mon engagement agrave; mettre en rapport les actions en faveur de la paix et les objectifs de deacute;veloppement durable. Si nous concreacute;tisons la vision exposeacute;e dans le Programme 2030, notre monde sera plus pacifique, plus sucirc;r et plus durable.

Mesdames et Messieurs,

Le Nouvel Agenda pour la paix preacute;sente douze seacute;ries de propositions drsquo;action concregrave;tes, qui srsquo;inscrivent dans cinq domaines prioritaires. Je vais passer briegrave;vement en revue ces prioriteacute;s.

Notre premiegrave;re prioriteacute; est de prendre des mesures eacute;nergiques pour renforcer la preacute;vention au niveau mondial, en remeacute;diant aux risques strateacute;giques et aux divisions geacute;opolitiques.

Le reacute;gime de deacute;sarmement nucleacute;aire et de maicirc;trise des armements est en voie drsquo;eacute;rosion, la non-prolifeacute;ration est remise en question et une course qualitative aux armements nucleacute;aires est engageacute;e.

Reacute;duire la menace existentielle que repreacute;sentent les armes nucleacute;aires est une prioriteacute; urgente, mais cela ne suffit pas. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire taire cette menace, en eacute;liminant les armes nucleacute;aires.

Cette note drsquo;orientation appelle donc les Eacute;tats Membres agrave; srsquo;engager agrave; nouveau de toute urgence en faveur drsquo;un monde exempt drsquo;armes nucleacute;aires et agrave; renforcer les normes mondiales visant agrave; preacute;venir lrsquo;utilisation et la prolifeacute;ration de ces armes.

Tant que ces armes ne seront pas totalement eacute;limineacute;es, les Eacute;tats qui en sont doteacute;s doivent srsquo;engager agrave; ne jamais les utiliser.

Nous devons eacute;galement intensifier la diplomatie preacute;ventive au niveau mondial face agrave; la fragmentation qui va en srsquo;aggravant et agrave; lrsquo;eacute;mergence potentielle de blocs geacute;opolitiques qui auraient chacun leurs regrave;gles commerciales, leurs chaicirc;nes drsquo;approvisionnement, leur monnaie et leur Internet.

Ma note drsquo;orientation appelle tous les pays agrave; donner la prioriteacute; agrave; la diplomatie, en particulier lorsque les Eacute;tats sont en deacute;saccord, et agrave; tirer pleinement parti de mes bons offices pour surmonter les clivages, afin que lrsquo;humaniteacute; ne devienne pas un dommage collateacute;ral drsquo;une compeacute;tition geacute;opolitique agrave; outrance entre grandes puissances.

Lrsquo;Organisation des Nations Unies, seule plateforme veacute;ritablement universelle, doit ecirc;tre au centre des efforts deacute;ployeacute;s.

La note drsquo;orientation appelle eacute;galement agrave; investir dans des architectures de seacute;curiteacute; reacute;gionales qui peuvent reacute;tablir la confiance entre les Eacute;tats Membres et promouvoir la diplomatie au niveau mondial.

Excellences,

Deuxiegrave;mement, cette note drsquo;orientation propose une vision de la preacute;vention des conflits et de la violence et du maintien de la paix qui srsquo;applique agrave; tous, dans chaque pays, agrave; chaque instant.

Elle appelle agrave; un nouveau paradigme de la preacute;vention qui combatte la violence sous toutes ses formes, privileacute;gie la meacute;diation, promeut la coheacute;sion sociale ;

Qui donne la prioriteacute; aux liens entre le deacute;veloppement durable, lrsquo;action climatique et la paix ;nbsp;

Et qui est ancreacute; dans le plein respect de tous les droits humains ndash; civils, politiques, eacute;conomiques, sociaux et culturels.nbsp;

Pour cela, il faut envisager le continuum de la paix dans son ensemble et adopter une approche globale, qui identifie les causes profondes des conflits et empecirc;che les graines de la guerre de germer.nbsp;

La stagnation et lrsquo;inversion des progregrave;s accomplis sur plus de la moitieacute; des cibles associeacute;es aux Objectifs de deacute;veloppement durable ont de graves reacute;percussions pour la paix et la seacute;curiteacute; internationales. Ce nrsquo;est pas une coiuml;ncidence si les pays toucheacute;s par un conflit sont aussi les plus en retard dans la reacute;alisation des ODD.nbsp;

Nous devons acceacute;leacute;rer la mise en oelig;uvre du Programme 2030, en ayant conscience que la preacute;vention et le deacute;veloppement durable sont interdeacute;pendants et se renforcent mutuellement.nbsp;

Lrsquo;accegrave;s agrave; lrsquo;eacute;ducation et aux soins de santeacute; sont des moyens de deacute;veloppement dont on sait qursquo;ils permettent de renforcer le contrat social et la seacute;curiteacute; humaine.nbsp;

La note drsquo;orientation appelle eacute;galement agrave; une transformation des dynamiques de pouvoir genreacute;es dans tous les domaines, notamment en matiegrave;re de paix et de seacute;curiteacute;.nbsp;

Lrsquo;increacute;mentalisme ndash; le changement agrave; tout petit pas ndash; nrsquo;a pas permis de reacute;aliser le programme pour les femmes et la paix et la seacute;curiteacute;.nbsp;

Les gouvernements doivent prendre des mesures cibleacute;es, y compris lrsquo;introduction de quotas :nbsp;

Pour garantir une participation significative et un leadership des femmes dans la prise de deacute;cision ;nbsp;

Pour eacute;liminer toutes les formes de violence agrave; lrsquo;eacute;gard des femmes ;nbsp;

Et faire pleinement respecter tous leurs droits.nbsp;

Le Nouvel Agenda pour la paix appelle eacute;galement les Eacute;tats Membres agrave; reacute;duire leurs deacute;penses militaires et agrave; interdire les armes inhumaines et drsquo;emploi aveugle.

Mesdames et Messieurs,

La troisiegrave;me prioriteacute; est de revoir notre approche des opeacute;rations de paix, en tenant compte des reacute;aliteacute;s des conflits actuels.

Le maintien de la paix assureacute; par lrsquo;ONU repreacute;sente le multilateacute;ralisme en action, et tous ses acteurs participent directement agrave; notre seacute;curiteacute; collective.

Il a contribueacute; agrave; sauver des millions de vies, en aidant agrave; surveiller des cessez-le-feu, agrave; proteacute;ger des civils de la violence et agrave; faire en sorte que les parties agrave; un conflit reviennent agrave; la table des neacute;gociations.

Mais les conflits de longue date toujours non reacute;solus, qursquo;alimentent des facteurs internes, geacute;opolitiques et transnationaux complexes, ainsi que lrsquo;inadeacute;quation persistante entre les mandats et les ressources, font clairement apparaicirc;tre ses limites.

Les opeacute;rations de maintien de la paix ne peuvent pas reacute;ussir srsquo;il nrsquo;y a pas de paix agrave; maintenir.

Elles ne peuvent pas non plus atteindre leurs objectifs si le Conseil de seacute;curiteacute; ne leur confie pas des mandats clairs, assortis de prioriteacute;s et reacute;alisables, qui soient axeacute;s sur des solutions politiques.

Les missions doivent ecirc;tre doteacute;es de ressources suffisantes et le Conseil de seacute;curiteacute; doit leur apporter son soutien politique total, en entretenant un dialogue actif et constant avec toutes les parties.

Ma note drsquo;orientation invite agrave; une reacute;flexion approfondie et rigoureuse sur lrsquo;avenir des opeacute;rations de maintien de la paix des Nations Unies, en vue drsquo;eacute;laborer des modegrave;les de missions souples, modulables et doteacute;es de strateacute;gies de transition et de sortie approprieacute;es.

En raison de la fragmentation des conflits, dans lesquels interviennent souvent des groupes armeacute;s non eacute;tatiques, des bandes criminelles, des terroristes et des opportunistes, il apparaicirc;t de plus en plus souvent neacute;cessaire de recourir agrave; des opeacute;rations multinationales drsquo;imposition de la paix et de lutte antiterroriste et anti-insurrectionnelle.

Dans la note drsquo;orientation, les Eacute;tats Membres sont prieacute;s de prendre acte de cette neacute;cessiteacute; et le Conseil de seacute;curiteacute; est inviteacute; instamment agrave; autoriser les organisations reacute;gionales et sous-reacute;gionales agrave; mener des missions drsquo;imposition de la paix.

Ces missions devraient ecirc;tre pleinement conformes agrave; la Charte des Nations Unies, au droit international humanitaire et au droit international des droits de humains, et accompagneacute;es drsquo;initiatives politiques inclusives visant agrave; promouvoir la paix.

Aucun continent nrsquo;a autant besoin de cette nouvelle geacute;neacute;ration de missions drsquo;imposition de la paix que lrsquo;Afrique.

La prolifeacute;ration des groupes armeacute;s non eacute;tatiques, y compris des groupes terroristes, qui opegrave;rent de part et drsquo;autre des frontiegrave;res constitue une menace grave et croissante dans plusieurs reacute;gions du continent.

Ainsi, le Nouvel Agenda pour la paix reacute;affirme ma volonteacute; de mettre en place des missions drsquo;imposition de la paix et des opeacute;rations antiterroristes qui seraient dirigeacute;es par des pays africains, qui seraient doteacute;es drsquo;un mandat du Conseil de seacute;curiteacute; eacute;tabli en vertu du Chapitre VII et du Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies et dont le financement serait assureacute; par des contributions statutaires.

Il est grand temps de se prononcer sur cette question.

Le Nouvel Agenda pour la paix offre aux Eacute;tats Membres une occasion unique de commencer agrave; adapter les opeacute;rations de paix multilateacute;rales au monde drsquo;aujourdrsquo;hui.

Excellences, Mesdames et Messieurs,

La quatriegrave;me prioriteacute; est drsquo;empecirc;cher la militarisation des nouveaux domaines et des nouvelles technologies et de promouvoir lrsquo;innovation responsable.

De lrsquo;intelligence artificielle aux nouveaux risques biologiques, les nouvelles technologies, et les interactions complexes qui existent entre elles, font apparaicirc;tre une multitude de menaces nouvelles qui deacute;passent de loin nos cadres de gouvernance actuels.

Srsquo;il est largement admis que le droit international srsquo;applique au cyberespace, les modaliteacute;s de cette application demeurent en revanche peu claires, notamment pour ce qui est des aspects numeacute;riques des conflits.

Ma note drsquo;orientation sur un Nouvel Agenda pour la paix preacute;sente des propositions deacute;tailleacute;es agrave; lrsquo;intention des Eacute;tats Membres visant agrave; empecirc;cher les affrontements de se propager dans lrsquo;espace et le cyberespace.

Les infrastructures indispensables agrave; la fourniture des services publics et au fonctionnement de la socieacute;teacute; ne doivent pas ecirc;tre la cible drsquo;activiteacute;s numeacute;riques malveillantes.

Dans la note drsquo;orientation, jrsquo;invite les Eacute;tats Membres agrave; adopter, drsquo;ici agrave; 2026, un instrument juridiquement contraignant en vue drsquo;interdire les systegrave;mes drsquo;armes leacute;taux autonomes qui fonctionnent sans controcirc;le humain.

La neacute;cessiteacute; drsquo;eacute;laborer de nouvelles strateacute;gies nationales pour limiter les implications de lrsquo;intelligence artificielle sur la paix et la seacute;curiteacute; y est mise en lumiegrave;re. Il srsquo;agirait en outre drsquo;eacute;laborer, dans un cadre multilateacute;ral, des normes, regrave;gles et principes venant encadrer les applications militaires de lrsquo;intelligence artificielle, tout en veillant agrave; entretenir un dialogue avec les parties prenantes issues de lrsquo;entreprise, de lrsquo;universiteacute;, de la socieacute;teacute; civile et drsquo;autres secteurs.

Je me feacute;licite que certains Eacute;tats Membres, ainsi que des experts issus du monde de lrsquo;entreprise et de la communauteacute; scientifique, se mobilisent pour que soit envisageacute;e la creacute;ation drsquo;un organe mondial chargeacute; drsquo;atteacute;nuer les risques que fait peser lrsquo;intelligence artificielle sur la paix et la seacute;curiteacute; tout en exploitant les avantages qursquo;elle procure pour acceacute;leacute;rer le deacute;veloppement durable.

Pour eacute;clairer les deacute;bats, je suis en train de mettre en place un organe consultatif de haut niveau chargeacute; de preacute;senter des options concernant la gouvernance mondiale de lrsquo;intelligence artificielle, lequel rendra son rapport drsquo;ici agrave; la fin de lrsquo;anneacute;e.

Mesdames et Messieurs,

La cinquiegrave;me prioriteacute; est de revoir notre meacute;canisme de seacute;curiteacute; collective afin drsquo;en restaurer la leacute;gitimiteacute; et lrsquo;efficaciteacute;.

Le monde a besoin de structures de seacute;curiteacute; collective qui soient repreacute;sentatives des reacute;aliteacute;s geacute;opolitiques drsquo;aujourdrsquo;hui et du concours que les diffeacute;rentes reacute;gions apportent agrave; la paix mondiale.

Le Nouvel Agenda pour la paix offre une chance historique de srsquo;atteler agrave; cette tacirc;che cruciale.

Dans la note drsquo;orientation, je recommande de reacute;former de toute urgence le Conseil de seacute;curiteacute; pour le rendre plus juste et plus repreacute;sentatif, et de deacute;mocratiser ses proceacute;dures.

Jrsquo;y propose de revitaliser les travaux de lrsquo;Assembleacute;e geacute;neacute;rale et de reacute;former les meacute;canismes de deacute;sarmement.

Jrsquo;y propose eacute;galement de renforcer le rocirc;le de la Commission de consolidation de la paix.

Le Conseil de seacute;curiteacute; devrait solliciter plus systeacute;matiquement lrsquo;avis de la Commission, en particulier sur les aspects de consolidation de la paix des mandats des opeacute;rations de paix.

Il propose eacute;galement de renforcer le rocirc;le de la Commission de consolidation de la paix.nbsp;

Le Conseil de seacute;curiteacute;, en particulier, devrait demander plus systeacute;matiquement l#39;avis de la Commission sur les dimensions de consolidation de la paix des mandats des opeacute;rations de paix.

La preacute;vention agrave; lrsquo;eacute;chelle mondiale neacute;cessite eacute;galement drsquo;oelig;uvrer agrave; corriger les injustices et les ineacute;galiteacute;s de notre architecture financiegrave;re mondiale, travail qui fait lrsquo;objet drsquo;une note drsquo;orientation distincte.

Mesdames et Messieurs,

Avant de conclure, permettez-moi de dire quelques mots sur les deux derniegrave;res notes drsquo;orientation dans lesquelles sont examineacute;es de plus pregrave;s les recommandations de Notre Programme commun.

Dans la note drsquo;orientation sur la transformation de lrsquo;eacute;ducation, je propose une refonte des systegrave;mes eacute;ducatifs de maniegrave;re agrave; mieux doter les personnes et les socieacute;teacute;s de nouvelles compeacute;tences, capaciteacute;s et mentaliteacute;s face agrave; notre monde en mutation rapide.

Il srsquo;agit essentiellement drsquo;un appel en faveur de la creacute;ation de veacute;ritables socieacute;teacute;s de lrsquo;apprentissage dans chaque pays, fondeacute;es sur des systegrave;mes complets drsquo;apprentissage tout au long de la vie, sur une reacute;flexion en profondeur concernant nos objectifs et nos meacute;thodes drsquo;apprentissage, et sur le renforcement de la coopeacute;ration internationale pour que toutes et tous aient accegrave;s agrave; lrsquo;eacute;ducation en tant que bien public mondial.

Ma note drsquo;orientation sur lrsquo;ONU 2.0 expose ma vision drsquo;une ONU moderniseacute;e qui tire parti des meilleures compeacute;tences et solutions du moment pour donner aux Eacute;tats Membres les moyens drsquo;acceacute;leacute;rer la mise en oelig;uvre du Programme 2030.

Nous entendons reacute;orienter les compeacute;tences vers des domaines qui sont cruciaux au XXIe siegrave;cle : les donneacute;es, le numeacute;rique, lrsquo;innovation, la prospective strateacute;gique et les sciences comportementales.

Nous favoriserons eacute;galement dans lrsquo;Organisation une culture davantage tourneacute;e vers lrsquo;avenir et plus inclusive, en soutenant davantage la creacute;ativiteacute;, lrsquo;agiliteacute;, la diversiteacute; geacute;ographique, lrsquo;eacute;galiteacute; des genres et lrsquo;autonomisation des jeunes.

Lrsquo;objectif de toutes les notes drsquo;orientation de la seacute;rie est drsquo;accompagner vos deacute;bats en preacute;vision du Sommet de lrsquo;avenir de lrsquo;anneacute;e prochaine.

Le Sommet sera lrsquo;occasion drsquo;examiner les risques graves auxquels nous faisons face et les principales perspectives qui srsquo;ouvrent agrave; nous,

drsquo;honorer les engagements pris tout en relevant les nouveaux deacute;fis,

et de restaurer la confiance mutuelle et dans lrsquo;action multilateacute;rale, gracirc;ce agrave; un Pacte pour lrsquo;avenir visant agrave; moderniser les systegrave;mes et les structures agrave; lrsquo;eacute;chelle mondiale pour qursquo;ils soient agrave; la hauteur des deacute;fis drsquo;aujourdrsquo;hui et de demain.

Je vous demande de deacute;finir un ensemble clair, structureacute; et complet drsquo;ambitions pour le Sommet, lrsquo;accent devant ecirc;tre mis sur les nouveaux enjeux et les deacute;ficiences du systegrave;me multilateacute;ral.

Mesdames et Messieurs,

La paix est la force motrice de lrsquo;action de lrsquo;ONU.

Les nouvelles menaces qui pegrave;sent aujourdrsquo;hui sur la paix nous imposent de nouvelles exigences. Cette note drsquo;orientation traduit notre volonteacute; de reacute;pondre agrave; ces exigences.

Jrsquo;invite instamment les Eacute;tats Membres agrave; examiner ensemble le Nouvel Agenda pour la paix et agrave; deacute;battre de nos propositions.

Agrave; maintes reprises, lrsquo;ONU a fait la preuve son pouvoir feacute;deacute;rateur et de sa capaciteacute; de former de vastes coalitions et de faciliter les efforts diplomatiques. Des deacute;saccords profonds ont eacute;teacute; surmonteacute;s pour que des mesures collectives contre des menaces critiques puissent ecirc;tre prises.

Notre Organisation est et doit rester la colonne verteacute;brale du multilateacute;ralisme.

Dans notre monde fractureacute; et troubleacute;, il incombe aux Eacute;tats de preacute;server notre institution universelle ; il y va de leur inteacute;recirc;t agrave; tous.

Nrsquo;attendons pas drsquo;ecirc;tre enliseacute;s dans les dissensions et les fractures :

Crsquo;est maintenant qursquo;il nous faut agir.

Je vous remercie raquo;.

=======