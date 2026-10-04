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Douma 🏘️ Le village hors du temps, Nord-Liban

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Douma 🏘️ Le village hors du temps, Nord-Liban Douma, au Nord-Liban : le village où le temps semble s’être arrêté. Perché à 1000 mètres dans le district de Batroun, il est connu pour ses maisons…

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Douma 🏘️ Le village hors du temps, Nord-Liban

Douma, au Nord-Liban : le village où le temps semble s'être arrêté. Perché à 1000 mètres dans le district de Batroun, il est connu pour ses maisons aux toits de tuiles rouges et ses façades ottomanes à triples arcades, pour beaucoup antérieures à la Première Guerre mondiale. Son vieux souk, autrefois poumon économique de la région, garde encore ses portes de bois. Encerclé par les sommets entre Qadisha et Batroun, Douma a aussi servi de décor à « Safar Barlik » avec Fairouz en 1967 et à « Et maintenant, on va où » de Nadine Labaki en 2010 — fidèle à lui-même depuis des générations. 🇱🇧

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