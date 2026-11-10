Émissions mondiales de CO₂ : léger recul fossile

Le Global Carbon Budget publié le 10 novembre prévoit une baisse de 0,4 % des émissions fossiles de CO₂ en 2026. Cette estimation reste incertaine et reflète notamment le choc pétrolier lié au conflit iranien, ainsi que le développement du solaire, de l’éolien et des véhicules électriques. Le bilan total, qui inclut les changements d’usage des terres, atteindrait pourtant 43,3 milliards de tonnes. Les chercheurs soulignent que les progrès de la transition énergétique ne garantissent pas encore un recul durable des émissions mondiales.

27

Lire l'article Stop

Les émissions mondiales de CO₂ d’origine fossile pourraient reculer de 0,4 % en 2026, selon le Global Carbon Budget publié mardi 10 novembre. Le développement des énergies renouvelables et le choc pétrolier lié à la guerre en Iran expliquent cette projection. Mais le total des émissions humaines, qui comprend les changements d’usage des terres, augmenterait encore.

Le bilan annuel du Global Carbon Project évalue les rejets fossiles à 38,2 milliards de tonnes de CO₂ cette année. Cette catégorie inclut aussi les procédés industriels comme la fabrication du ciment. Ils atteignaient 38,4 milliards de tonnes en 2025. Cette dernière estimation intègre les révisions des données disponibles. Les scientifiques confirment ainsi une hausse de 1,2 % l’an dernier.

La baisse envisagée pour 2026 reste modeste et incertaine. La fourchette publiée va d’un recul de 1,5 % à une augmentation de 0,6 %. Elle englobe donc une quasi-stabilité, voire une légère progression. Le chiffre central ne constitue ni un résultat annuel définitif ni la preuve d’un changement durable de trajectoire.

Émissions mondiales de CO₂ : le poids du pétrole

Le pétrole explique l’essentiel du recul attendu. Les émissions liées à son utilisation diminueraient de 1,9 % en 2026. Celles du gaz naturel baisseraient de 0,3 %. À l’inverse, les émissions provenant du charbon progresseraient de 0,6 %, absorbant une partie de ces réductions.

Les chercheurs relient une large part du mouvement pétrolier aux perturbations provoquées par le conflit iranien. Les contraintes d’approvisionnement et les prix plus élevés ont limité certains usages. Les difficultés de passage dans le détroit d’Ormuz figurent parmi les facteurs examinés.

Cette explication porte sur l’ensemble de l’année et sur les usages de l’énergie. Elle ne décrit pas les variations quotidiennes des cours du brut. Elle ne permet pas non plus d’attribuer chaque baisse nationale au seul conflit.

Une étude complémentaire menée par Corinne Le Quéré, de l’université d’East Anglia, distingue les effets durables de la transition énergétique des chocs temporaires. Ses auteurs estiment que la hausse des émissions évitées par les véhicules électriques explique environ un cinquième du recul pétrolier attendu cette année. Les prix et les contraintes d’offre pèsent davantage dans cette évolution immédiate.

Les émissions de l’aviation internationale et du transport maritime international reculeraient chacune de 1 %. Pour l’aviation, le ralentissement de l’activité au Moyen-Orient joue notamment un rôle. Il s’agit là encore de projections, et non de bilans arrêtés.

Le solaire et l’éolien freinent la hausse de la demande

La transition énergétique produit néanmoins un effet mesurable. Le solaire, l’éolien et les véhicules électriques compenseraient environ les deux tiers des émissions supplémentaires liées à la croissance de la demande en 2026.

Les chercheurs calculent des émissions « évitées » en comparant la situation observée à un scénario sans ces technologies. Dans ce scénario, des équipements fossiles fourniraient les mêmes services. Ce calcul ne correspond donc pas à du CO₂ retiré de l’atmosphère.

Le solaire et l’éolien éviteraient ainsi 4,6 milliards de tonnes de CO₂ en 2026, contre 4,1 milliards en 2025. La Chine représentait environ la moitié du total mondial évité grâce à ces deux sources d’électricité l’an dernier.

Le renouvellement du parc automobile limite encore l’effet des véhicules électriques. Les chercheurs estiment leur contribution à 0,24 milliard de tonnes de CO₂ évitées en 2026. L’électricité renouvelable demeure de loin le principal levier parmi les technologies étudiées.

Leur progression actuelle ne suffit toutefois pas à garantir une baisse continue des émissions mondiales. Dans les scénarios examinés jusqu’en 2028, ces technologies compenseraient environ 64 % à 79 % de la croissance des émissions liée aux autres facteurs. Une accélération supplémentaire reste nécessaire, selon les auteurs.

Une baisse projetée en Chine, une hausse en Inde

Les trajectoires nationales restent contrastées. Le bilan prévoit un recul des émissions fossiles de 0,9 % en Chine. Ce pays représentait 32 % du total mondial en 2025. La projection chinoise demeure entourée d’une incertitude importante, avec une fourchette allant de −2,6 % à +0,8 %.

Les États-Unis enregistreraient une baisse de 1,3 %, l’Union européenne de 1,5 % et le Japon de 1 %. En Inde, les émissions progresseraient au contraire de 4,4 %, notamment sous l’effet du charbon. Ces chiffres centraux ne doivent pas être lus comme des résultats définitifs.

Le rapport relève aussi une évolution de plus long terme. Quarante pays ont réduit significativement leurs émissions fossiles tout en augmentant leur produit intérieur brut entre 2016 et 2025. Ils étaient vingt-deux durant la décennie précédente. Ces progrès nationaux n’ont pas encore entraîné un recul mondial durable.

Avec les terres, le total resterait en hausse

La baisse fossile projetée ne résume pas le bilan carbone mondial. Les changements d’usage des terres apporteraient 5,1 milliards de tonnes supplémentaires de CO₂ en 2026. Cette catégorie comprend notamment les émissions de la déforestation et certains effets de la gestion des terres, diminués des absorptions correspondantes.

Les chercheurs signalent une hausse des émissions liées aux feux de tourbières et à la dégradation des forêts en Asie du Sud-Est. Les conditions plus sèches associées au développement d’El Niño contribuent à cette évolution.

En additionnant les composantes fossile et terrestre, les émissions humaines atteindraient 43,3 milliards de tonnes de CO₂ cette année. Elles étaient estimées à 42,8 milliards en 2025. La forte incertitude sur la composante terrestre invite toutefois à la prudence dans l’interprétation de cet écart.

Le rapport traite du CO₂, et non de tous les gaz à effet de serre additionnés en équivalent CO₂. Il distingue également les émissions annuelles de la concentration atmosphérique. Cette dernière continuerait d’augmenter pour atteindre 427,7 parties par million en 2026, soit environ 54 % de plus qu’au niveau préindustriel.

Un bilan encore provisoire

Coordonné par Pierre Friedlingstein, de l’université d’Exeter, le Global Carbon Budget 2026 est publié sous forme de prépublication scientifique. Son évaluation par les pairs reste en cours. Les projections utilisent les données énergétiques mensuelles disponibles et des estimations pour la fin de l’année.

Les auteurs évaluent à 150 milliards de tonnes de CO₂ le budget restant à partir de janvier 2027 pour conserver une chance sur deux de limiter le réchauffement à 1,5 °C. Cela représente moins de quatre années d’émissions au rythme estimé pour 2026. Cette équivalence, soumise à de fortes incertitudes, ne constitue pas une date précise de franchissement du seuil. Les données de fin d’année et les révisions ultérieures permettront d’affiner le bilan.

Photographie de couverture : centrale de Zouk, au Liban, le 30 mai 2009. Image d’archives illustrative, sans indication sur ses émissions actuelles. © Evilscaught, CC BY 3.0. Photo entière conservée, habillage éditorial Libnanews.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews