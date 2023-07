En visite éclair avant l’OTAN, Joe Biden rencontre le roi Charles à Londres

Publicité

Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI -nbsp;Le preacute;sident ameacute;ricain Joe Biden a quitteacute; le Royaume-Uni apregrave;s s#39;ecirc;tre livreacute; lundi agrave; une deacute;monstration d#39;uniteacute; avec Londres lors d#39;une bregrave;ve visite ougrave; il a rencontreacute; le Premier ministre Rishi Sunak puis le roi, agrave; la veille d#39;un important sommet de l#39;Otan en Lituanie.

nbsp;

Publicité

Avec toute la pompe de la monarchie britannique, Joe Biden a eacute;teacute; reccedil;u en milieu de journeacute;e par Charles III au chacirc;teau de Windsor, agrave; une quarantaine de kilomegrave;tres agrave; l#39;ouest de Londres, pour un theacute; et un eacute;change au sujet de l#39;environnement.

Joe Biden a mecirc;me poseacute; sa main sur le dos du roi.

Les deux chefs d#39;Etat devaient surtout parler d#39;environnement, selon la preacute;sidence ameacute;ricaine, sujet sur lequel le roi est engageacute; de longue date et pour lequel le preacute;sident ameacute;ricain eacute;prouve un quot;respect immensequot;, avait expliqueacute; agrave; bord de l#39;avion preacute;sidentiel le conseiller agrave; la seacute;curiteacute; nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan.

Il s#39;agissait de la premiegrave;re rencontre entre Joe Biden et le roi depuis le couronnement de Charles III.

Auparavant, Joe et Jill Biden avaient assisteacute; aux funeacute;railles de la reine Elizabeth II, deacute;ceacute;deacute;e le 8 septembre dernier.

Apregrave;s un peu moins de deux heures agrave; Windsor, le preacute;sident ameacute;ricain a quitteacute; le sol britannique direction Vilnius et le sommet de l#39;Otan.

Avant Windsor, Joe Biden a passeacute; une quarantaine de minutes agrave; Downing Street, ougrave; il a eacute;teacute; accueilli sur le perron par Rishi Sunak avant de prendre le theacute; dans les jardins.

quot;Paix juste et durablequot;

Joe Biden a vanteacute; la relation quot;solide comme le rocquot; qui unit les deux pays. quot;Je ne pourrais pas rencontrer un ami plus proche et un plus grand allieacute;quot;, a-t-il lanceacute;.

Etats-Unis et Royaume-Uni sont quot;deux des allieacute;s les plus fermesquot; au sein de l#39;Otan, a quant agrave; lui vanteacute; Rishi Sunak, dont c#39;eacute;tait la sixiegrave;me rencontre avec M. Biden.

Les deux dirigeants se sont accordeacute;s sur la neacute;cessiteacute; de quot;renforcerquot; l#39;Otan et de quot;poursuivre le soutien agrave; l#39;Ukrainequot; pour qu#39;elle gagne face agrave; l#39;invasion russe une quot;paix juste et durablequot;, selon le compte rendu de Downing Street.

Ils ont aussi partageacute; le souhait que la Suegrave;de puisse acceacute;der rapidement et pleinement agrave; l#39;Otan.

Cette visite intervient deux jours apregrave;s la deacute;cision des Etats-Unis de livrer agrave; l#39;Ukraine des armes agrave; sous-munitions, controverseacute;es et interdites dans nombre de pays de l#39;Otan.

Emboicirc;tant le pas aux reacute;actions embarrasseacute;es d#39;allieacute;s europeacute;ens, Rishi Sunak a rappeleacute; samedi que le Royaume-Uni est signataire de la convention d#39;Oslo de 2008 interdisant la production et l#39;utilisation de ces armes, et quot;deacute;couragequot; leur utilisation.

Sur la quot;mecirc;me pagequot;

A bord d#39;Air Force One, avant l#39;arriveacute;e de M. Biden agrave; Londres, le conseiller agrave; la seacute;curiteacute; nationale de la Maison Blanche Jake Sullivan a reacute;duit la diffeacute;rence de position entre Washington et Londres agrave; une position quot;leacute;galequot;.

Le Royaume-Uni est quot;signataire de la convention d#39;Oslo, les Etats-Unis ne le sont pasquot;, a-t-il dit. Mais Joe Biden et Rishi Sunak sont quot;sur la mecirc;me page strateacute;giquement sur l#39;Ukrainequot;, a-t-il insisteacute;.

L#39;absence du preacute;sident ameacute;ricain au couronnement de Charles III en mai, repreacute;senteacute; par son eacute;pouse Jill, et ses critiques sur la maniegrave;re dont Londres geacute;rait la situation de l#39;Irlande du Nord depuis le Brexit, avaient eacute;teacute; mal perccedil;ues au Royaume-Uni.

Mais lors du deacute;placement du Premier ministre agrave; Washington le mois dernier, Joe Biden avait assureacute; que Washington n#39;avait pas quot;de plus proche allieacute;quot; que le Royaume-Uni.

Les deux dirigeants avaient noueacute; un nouveau partenariat eacute;conomique mais pas d#39;accord de libre-eacute;change.

La bregrave;ve eacute;tape de Joe Biden au Royaume-Uni intervient agrave; la veille d#39;un sommet important de l#39;Otan agrave; Vilnius en Lituanie, ougrave; l#39;Ukraine espegrave;re recevoir de nouvelles promesses de livraisons d#39;armes.

Selon un responsable occidental, l#39;Alliance va lever un obstacle majeur dans le processus d#39;adheacute;sion de Kiev.

Mais le preacute;sident deacute;mocrate a doucheacute; dimanche les espoirs de l#39;Ukraine sur une adheacute;sion rapide. quot;Je ne pense pas qu#39;elle soit precirc;te agrave; faire partie de l#39;Otanquot;, a-t-il affirmeacute; lors d#39;un entretien sur CNN.

Apregrave;s Londres et Vilnius, Joe Biden se rendra en Finlande pour une reacute;union avec des dirigeants des pays nordiques.

copy; 2023 AFP

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and tap on selected text.