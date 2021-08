Lebanon deplores 1,147 new cases of people infected with the covid19 coronavirus this Sunday, a high figure despite the weekend when many laboratories remain closed. 3 deaths are also announced by the Lebanese authorities.

This figure confirms day after day, the resumption of the epidemic in Lebanon, while a majority of the population no longer respects the necessary distancing measures and even less the wearing of a mask despite the forthcoming announcement of the implementation. place of a sanitary pass.

Medical sources believe that the sanitary pass is mandatory and should even soon be reinforced by a new confinement, noting that the daily official figures should be multiplied by 7 sometimes due to the presence of asymptomatic people who let the virus circulate.

Quels sont les chiffres du jour? Au total, 562 527 ont été contaminées depuis le 21 février 2020, date de la découverte premier cas au Liban.



1 147 cas ont été diagnostiquées positives en ce jour.



Le nombre de contaminations locales quotidien est de 1 100 cas. 47 cas en provenance de l’étranger ont été diagnostiqués.

Le nombre total des personnes touchées par le virus atteint le chiffre de 555 389 cas locaux et de 7 138 cas en provenance de l’étranger.



3 décès a été donc annoncé ces dernières 24 heures. Le nombre total de personnes décédées est de 7 909 depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février 2020. Combien de personnes ont été vaccinées? 2 539 personnes ont été vaccinées une première fois et 2 805 personnes ont reçu une deuxième dose. Au total, 1 251 401 personnes ont reçu une première dose et 874 590 personnes ont reçu les 2 doses.

