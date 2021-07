The Ministry of Health indicates that 327 people were diagnosed positive for covid19 this Saturday, July 10. Two deaths are also announced following complications induced by the virus.

In addition, as of yesterday, the Lebanese authorities announced the postponement until next week of the Pfizer marathon for people aged 25 to 29, due to power and internet failures in vaccination centers.

The director of Rafic Hariri hospital, Dr. Firas Abiad, however, reassured the population wishing to be vaccinated, indicating that the vaccines are stored in freezers whose current is ensured 24 hours a day via UPS systems and internal and external temperatures also controlled 24 hours a day. 24.

Quels sont les chiffres du jour? Au total, 528 457 ont été contaminées depuis le 21 février 2020, date de la découverte d’un premier cas au Liban.



249 ont été diagnostiquées positives en ce jour.



Le nombre de contaminations locales quotidien est de 227 cas. 22 cas en provenance de l’étranger ont été diagnostiqués.

Le nombre total des personnes touchées par le virus atteint le chiffre de 523 176 cas locaux et de 5 281 cas en provenance de l’étranger.



21 décès ont été donc annoncés ces dernières 24 heures. Le nombre total de personnes décédées est de 7 345 depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février 2020.



Le ratio de tests positifs n'a pas été mis à jour aujourd'hui. Avant-Hier, il restait élevé mais diminue avec le chiffre de 11.5 %.



Toujours selon le bilan d'avant-hier, faute de nouveau chiffre aujourd'hui, 1 343 personnes étaient hospitalisées et 601 personnes étaient dans un état considéré comme critique et 173 personnes placées sous respirateur. Combien de personnes ont été vaccinées? Aucun nouveau chiffre n'a été rendu public aujourd'hui. Avant-Hier, 7 678 personnes ont reçu une première dose de vaccin aujourd'hui et 5 288 ont été vaccinés à une deuxième reprise.

Au total, 290 281 personnes ont reçu une première dose et 155 706 personnes ont reçu les 2 doses

