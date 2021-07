Following the announcement of Saad Hariri’s resignation from Baabda Palace, CdF supporters in Tarik Jdidé cut off the road with their motorcycles and dumpsters. The army immediately went to the scene to reopen the road, but the partisans retaliated by throwing stones at the soldiers, injuring one soldier in the face and another in the foot.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : Français العربية Deutsch Italiano Español Հայերեն